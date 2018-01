Endlich wieder Konfettiregen

950 Jahre Pesterwitz Pesterwitz ist zwar Freitals jüngster Zugang als Stadtteil, das Dorf gehört erst seit 1. Januar 1999 zur Großen Kreisstadt, ist dafür aber sein ältester Ort. In diesem Jahr feiert Pesterwitz seinen 950. Geburtstag. Eigens für die Feierlichkeiten, die sich im September über einen Zeitraum von zehn Tagen erstrecken, hat sich ein Verein gegründet, an dessen Spitze der Pesterwitzer Pfarrer Matthias Koch steht. Ihm ist es wichtig, dass die Einwohner des Ortes gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Der Höhepunkt dürfte der große Festumzug am 16. September werden. Mit geschmückten Autos, großen Zeichnungen oder schauspielerischen Einlagen machen die Pesterwitzer mit vierzig Bildern die Ortsgeschichte erlebbar. Das traditionelle Herbst- und Weinfest ist Teil der Jubiläumsfeier, außerdem sind unter anderem ein Sportfest und ein Festgottesdienst mit dem Bischof von Sachsen geplant. (SZ/th)

Ostrock-Legende im Stadtkulturhaus Mit Renft gastiert am 28. April eine Legende des Ostrocks im Stadtkulturhaus Freital, das ja wegen der verhaltenen Nachfrage eher weniger der Rockmusik zugetan ist. „Wir wollen es einmal versuchen“, sagt Leiterin Angelika Schminder. „Renft akustisch“ heißt das Programm, mit dem die Band ihren 50. Geburtstag feiert. Von der Urbesetzung ist zwar nur noch Thomas „Monster“ Schoppe dabei, der aber hervorragende Musiker um sich geschart hat. Renft gastiert zum ersten Mal überhaupt im Stadtkulturhaus, das mit einem Pfingstkonzert der Dresdner Kapellsolisten um Helmut Branny in diesem Jahr eine weitere Neuerung im Programm hat. Bereits ausverkauft ist das Familienmusical „Der Traumzauberbaum“ im Januar. Karten gibt es aber noch für weitere Höhepunkte, zu denen die Auftritte der Sängerin Ulla Meinicke am 26. Januar und des Parodisten Jörg Knör am 20. April gehören. (SZ/th)

Weißeritztalbahn mit zweitägigem Festival Der Höhepunkt eines jeden Veranstaltungsjahres auf, mit und an der Weißeritztalbahn ist zweifelsohne das große Schmalspurbahn-Festival am dritten Juli-Wochenende. Seit dem vergangenen Jahr erstreckt sich das Eisenbahn- und Familienfest auf die gesamte 26 Kilometer lange Strecke zwischen Freital-Hainsberg und Kurort Kipsdorf. An vielen Stationen haben sich Städte, Gemeinden, Vereine und Anwohner etwas einfallen lassen. 2018 lädt die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft zum Beispiel zur Osterzgebirgischen Kräutertour ein. Am 14. und 15. Juli gibt es eine Sonderfahrt mit der Weißeritztalbahn und dem Oldtimerbus H6 zum Altenberger Kräuterlikör. Außerdem veranstaltet die Bimmelbahn im Februar wieder eine Lesewoche, es werden Märchenfahrten angeboten, der Osterhasenexpress wird zu einer besonderen Eiersuche unterwegs sein, und auch der traditionelle Kleinbahnadvent am 1. und 2. Dezember ist eine Empfehlung für Familien. (SZ/th)

Feste feiern in Freital Die Kulturalltage haben sich als feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt Freital etabliert. Sie finden in diesem Jahr vom 1. bis 10. Juni statt, federführend vom Verein Soziokultur organisiert. Zu den publikumsträchtigen Angeboten gehören in diesem Jahr zudem das mittelalterliche Osterspectaculum auf Schloss Burgk, der Bergmannstag am 3. Juni, ebenda, und natürlich das Windbergfest als größtes Volksfest der Region am zweiten Wochenende im September. Auch der Schlossadvent hat sich mittlerweile zu einem Besuchermagneten gemausert und lädt wieder zu Glühwein und Blasmusik ein. (SZ/th)

Zehnte Schumanniade in Kreischa Der Kunst- und Kulturverein „Robert Schumann“ Kreischa lädt 2018 zum zehnten Mal zur Schumanniade ein, deren Leitung erneut Kammersänger Peter Schreier übernommen hat. Die Veranstaltung, die vom 22. bis 24. Juni stattfindet, erinnert mit Konzerten in der Kirche Kreischa und im Schloss Reinhardtsgrimma an den Aufenthalt des Komponistenpaares Robert und Clara Schumann im Mai und Juni 1849 in Maxen und Kreischa. Stargast ist in diesem Jahr der Pianist Sir András Schiff. (SZ/th)

Stadt und Feuerwehr mit Jubiläen Dieses Jahr gibt es in Pirna einen „Geburtstag“ zu feiern: Vor 785 Jahren wurde der Ort erstmals erwähnt. Pirnas größtes Open-Air-Fest bietet daher wieder ein abwechslungsreiches Programm für jedes Alter. In bewährter Weise wird es vom 15. bis 17. Juni in der gesamten Innenstadt verschiedene Spielstätten und Bühnen geben. Höhepunkt wird der große Festumzug anlässlich des 785-jährigen Stadtjubiläums und des 150-jährigen Feuerwehrjubiläums am Sonntagnachmittag sein. (SZ)