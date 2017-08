Endlich wieder Forstfest! Das Kamenzer Schulfest 2017 ist eröffnet. Zünftig mit Blasmusik und Rummel, der übrigens auch am Freitag zog.

Wie Gert „Spinne“ Müller aus Kamenz, haben sich Tausende Gäste wieder auf das Forstfest gefreut. Die ersten drei Festplatztage sind bereits Geschichte. Montagmittag, Punkt 13 Uhr, kommt noch mehr Farbe ins Spiel, wenn der große Festumzug startet – diesmal mit Teilnehmerrekord! © René Plaul

Festlich schwebten schon einmal drei erste Freudentage in Kamenz nieder. Und Tausende Gäste folgten dem Ruf von Rummel, Blasmusik, Frühschoppen und abendlicher Bierprobe. Das Forstfest 2017 ist eröffnet. Und wie! Dass Petrus seit dem Tag der Sachsen ein Kamenzer sein muss, betonte vor allem ein gut gelaunter und nach längerer Krankheit wieder sichtlich fitter Oberbürgermeister Roland Dantz am Freitagabend. Das Wetter hielt bis zum letzten Paukenschlag der befreundeten Orchester aus Kamenz und Kolin durch. Erst später gewitterte es ausgiebig.

Doch zuvor schritt man gemeinsam mit der amtierenden Blütenkönigin Julia I. und Urgestein-Moderator Hans-Dietrich Förster auf dem, bis zum letzten Sitzplatz gefülltem, Markt zur offiziellen Eröffnung. Hunderte Zuschauer ließen sich den traditionellen Auftakt nicht nehmen. Viele tanzten später ausgelassen zwischen den Biertischen. Genossen den sommerlich warmen Abend. Auch das Mitsingen der Forstfestlieder brachte jede Menge Gänsehaut ins Spiel. Die Kamenzer erwiesen sich als textsicher und feierten so ihre gemeinsame Liebe zur Heimat.

Zeitgleich öffneten sich die Pforten zum Festplatz im Forst. Viele Zeltbetreiber punkteten ebenfalls mit Livemusik oder DJs. Vor allem die Jugend zog es erneut am Freitagabend her. Dass erstmalig Eintritt gezahlt werden musste, schreckte nur wenige ab. Die Schausteller, Händler und Zeltbetreiber zeigten sich durchaus auf Nachfrage zufrieden. Größere Vorkommnisse gab es an allen Tagen nicht. Die Security war vielfach präsent. Das Schul- und Heimatfest läuft also wie am Schnürchen. Viele Gäste hätten sich zwar zum großen Bieranstich gewünscht, dass die Zuschauer etwas weniger gierig aufs Freibier gewesen wären. Lediglich Oberbürgermeister Roland Dantz hatte eine reelle Chance, sein Fass unter aller Augen anzustechen. Die anderen wurden wenige Sekunden später förmlich vom Menschenstrom überrollt. Nicht mal mehr ein „Prost“ konnte noch übers Mikrofon gesagt werden. „Das ging hier schon mal gesitteter zu“, lautet die Meinung vieler am Rand. Ein kleiner Wermutstropfen, der die Freude am Forstfest allerdings nicht lange trübte. Bis 3 Uhr wurde friedlich gefeiert.

Anziehungspunkt auf dem Festplatz ist auf jeden Fall auch die Typisierungsaktion im Kampf gegen Blutkrebs. Bereits am ersten Tag konnte sich Mitorganisator Jörg Demski über 150 abgegebene Speichelproben freuen. Bis Dienstag läuft sie noch. „Wir haben einen Traum, die 1000. Es klingt viel, aber man muss sich Ziele setzen. Das spornt an. Danke an alle, die bisher da waren“, sagt er. „Ihr seid großartig!“ Montagmittag startet der blütenreiche Festumzug durch die Altstadtgassen – mit Rekordbeteiligung übrigens. Die Teilnehmerzahlen von fast 1.400 Schülerinnen und Schülern sprechen für sich. Das Wetter sagt angenehme 19 Grad und Sonne voraus. „Optimale Bedingungen“, finden die Umzugsplaner Martina Laube und Steffen Mangold. Sie haben sich akribisch vorbereitet. Start ist 13 Uhr!

