Endlich wieder ein Füchse-Sieg Beim Tabellenvorletzten Bad Tölz drehen die Lausitzer einen Rückstand. Das könnte noch wichtig werden.

Die Abwehrarbeit der Füchse stimmte. Dieser Schuss des Tölzers Klaus Kathan aus spitzem Winkel stellt für Torwart Maximilian Franzreb kein Problem dar. © Titus Fischer

Endlich durften am Sonntagabend die Lausitzer Füchse und ihre Fans wieder einmal einen Sieg bejubeln. Bei den Tölzer Löwen sie sich mit 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) durchgesetzt und damit den Abstand auf den Tabellen-13. auf sieben Punkte vergrößert. Das könnte wichtig für die Playdowns werden, in denen der Tabellenzwölfte – das sind die Füchse derzeit – Heimrecht gegen den 13. hat. Ein wenig schielen die Füchse ja noch nach oben. Das ist der Abstand auf den Play-off-Platz zehn (Bad Nauheim) durch die Niederlage der Bad Nauheimer beim SC Riessersee wieder auf die zwölf Punkte gesunken, die es schon vor diesem Wochenende waren. Nur noch 16 Spiele sind Zeit, diesen Rückstand aufzuholen.

Bei den Tölzer Löwen war ein Sieg Pflicht. Einen Schönheitspreis sollte es dabei nicht geben. Die Füchse konzentrierten sich zunächst darauf, in der Abwehr ja keine Fehler zu machen. Die Gastgeber dominierten in den ersten zehn Minuten, allerdings ohne sich die ganz klaren Chancen zu erspielen, auch nicht während einer Überzahl, als Boiarchinov auf die Bank musste. Die Füchse standen defensiv gut, was durchkam, entschärfte Torwart Maximilian Franzreb. Nach etwa zehn Minuten kamen die Füchse auch offensiv besser ins Spiel. Neuert passte in einer aussichtsreichen Situation Schmidt den pass allerdings in den Rücken (11.), Owens scheiterte mit einem Schlagschuss (15.), Neuerts Abfälschversuch eines Bär-Schusses landete beim Torwart und Mücke scheiterte aus zentraler Position nach einer klasse Vorarbeit von Eriksson und Ranta am Torwart Mikko Rämö. Der 37-jährige Finne, der in den beiden vergangenen Spielzeiten in Bad Nauheim hielt, war von den Tölzer Löwen unter der Woche verpflichtet worden.

Im Mitteldrittel blieb es das – für die Tabellensituation beider Mannschaften typische – Kampfspiel mit wenigen klaren Chancen. Eriksson scheiterte mit einem Schuss an Torwart Rämö (25.). Dann aber gerieten die Füchse zweimal in Unterzahl. Bad Tölz kam zu einigen Möglichkeiten, aber Füchse-Torwart Maximilian Franzreb hielt sicher. Dann fiel aber doch das 1:0. Franzreb wehrte einen Distanzschuss nach rechts an die Bande ab. Dort war Löwen-Stürmer Schlager schneller als die Füchse Verteidiger, brachte die Scheibe sofort wieder vors Tor, wo Marcel Rodman, der im Februar mit Slowenien an den Olympischen Spielen teilnehmen wird, nur noch den Schläger reinhalten musste. Die Füchse investierten danach etwas mehr in die Offensive. Owens scheiterte noch an Torwart Rämö (34.), aber dann schlugen die Füchse mit zwei schnellen Angriffen mit Direktpässen zu. Erst schloss Eriksson trocken und unhaltbar in die kurze Ecke ab (36.), und 40 Sekunden später hatte Rämö ebenfalls keine Chance gegen den schnellen Abschluss von Neuert. Das viel auf: Immer dann, wenn es den Füchsen gelang, den Puck sehr schnell weiterzuleiten und nicht erst anzunehmen, wurde es gefährlich.

Das Schlussdrittel begann dann ideal aus Füchse-Sicht. Boiarchinov setzte einem weiten Pass hinterher, kam tatsächlich an den Puck und lenkte ihn mit der Rückhand am Tölzer Torwart Rämö, der keine gute Figur machte, zum 1:3 (43.) ins Netz. Die Zwei-Tore-Führung ließ die Füchse noch mehr an den Erfolg glauben und vor allem defensiv konzentriert weiterspielen, wobei einige Nadelstiche gefährlich waren (Hayes). In der 52./53. Minute wurde es aber richtig gefährlich. Die Bad Tölzer kamen zu drei Riesenchancen. Erst passte in einer 2:1-Situation Schlager auf Kornelli, der an Torwart Franzreb scheiterte. Dann spielte Rodmann auf Schlager, der aber knapp vorbeischoss. Und schließlich vergab auch noch St. Jacques. Füchse-Trainer Robert Hoffmann nahm eine Auszeit und brach damit den Rhythmus der Gastgeber, denen jetzt die Zeit davonlief. Drei Minuten vor Schluss nahmen die Tölzer Löwen ihren Torwart zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis, zwei Minuten vor Schluss kassierte Eriksson noch eine Zwei-Minuten-Strafe für die Füchse. Bei Sechs-gegen-Vier auf dem Eis hätte es noch einmal eng werden können, aber die Füchse waren in den entscheidenden Situationen immer einen Schritt eher am Puck. Bis auf einen Schuss direkt auf die Brust von Torwart Franzreb gelang den Gastgebern nichts mehr.

Vielleicht können die Lausitzer Füchse nach diesem Erfolgserlebnis ja eine kleine Siegesserie starten. Am Freitag kommen die zuletzt besonders auswärts schwächelnden Dresdner Eislöwen zum Sachsenderby (gestern 2:7 beim Schlusslicht Bayreuth), am Sonntag geht es dann zu den Tigers nach Bayreuth. Ein Sechs-Punkte-Wochenende würde das Fünkchen Hoffnung auf die Play-offs schon wieder etwas heller lodern lassen.

Statistik

Tölzer Löwen – Lausitzer Füchse 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

1:0 Marcel Rodman 11:04 (Assist: Schlager, Frank)

1:1 Anders Eriksson 15:23 (Ranta, Boiarchinov)

1:2 Christian Neuert 16:07 (Schmidt, Kania)

1:3 Feodor Boiarchinov 42:13 (Ranta)

Tölzer Löwen

Tor: Rämö

Verteidigung: Schwarz, Frank – Kolacny, Reiter – Horschel

Sturm: Edfelder, Rodman, Schlager – Sedlmayr, Kathan, St. Jaques – Strobl, Endras, Kornelli – Walleitner

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Owens, Bär – Mücke, Geiseler – Adam, Kania – Hoffmann

Sturm: Ranta, Eriksson, Boiarchinov – Neuert, Hayes, Schmidt – Tegkaev, Götz, Warttig – Kuschel, Jahnke

Schiedsrichter: Dominic Erdle, Florian Zehetleitner

Strafen: Bad Tölz 6, Weißwasser 8

Zuschauer: 2 153

