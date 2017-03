Endlich wieder draußen sitzen Meißens Wirte stellen Tische und Stühle raus. Am Sonnabend gibt es Live-Musik zur Kneipennacht.

Wieder im Freien: Am Eisladen Venezia auf dem Heinrichsplatz in Meißen sitzen die ersten Gäste draußen. © Claudia Hübschmann

Lange genug hat es gedauert, bis der Winter und hässliches Wetter einem warmen Frühling gewichsen sind. Pünktlich zum Sonnenschein haben Meißens Wirte jetzt wie hier am Venezia ihre Terrassen mit Stühlen ausgestattet. Offiziell beginnt am 1. April wieder die Tourismussaison im Elbland. Traditionell findet zum Auftakt die Kneipennacht statt. Zwischen Sonnabendabend und Sonntagmorgen gibt es für die Besucher Live-Musik satt in neuen und alten Meißner Kneipen.

Damit die Stadt für ihre Gäste so richtig attraktiv wird, werden am Wochenende zudem zahlreiche Freiwillige durch die Gassen und über die Bürgersteige ziehen, um Meißen für das kommende Osterfest herauszuputzen.

