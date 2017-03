Endlich münzfrei parken Die Stadt Bad Schandau leistet sich nun doch zwei neue Automaten. Das macht Bargeld überflüssig.

Wer am Elbkai in Bad Schandau parken will, braucht derzeit noch das nötige Kleingeld. © Norbert Millauer

Die Kritiker der Parkautomaten, die nur für Münzen ein Ticket ausspucken, werden sich freuen: Endlich hat die Stadt Bad Schandau das nötige Geld für neue Geräte aufgetrieben. Die Finanznot war bisher immer die Begründung dafür, dass eine Umrüstung der Automaten auf bargeldloses Bezahlen nicht möglich ist.

Am Mittwochabend beschloss nun der Stadtrat, für insgesamt 12 000 Euro zwei neue Automaten zu kaufen. Dabei handelt es sich um Geräte, an denen sowohl mit EC-Karte als auch mit Münzen bezahlt werden kann. „Eine Kombination, an der auch mit Scheinen bezahlt werden kann, wäre erheblich teurer geworden“, sagt Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus). Das Anliegen, dass Nutzer nicht unbedingt Münzen parat haben müssen, sei auch so erfüllt.

Je einer der neuen Automaten soll auf dem Parkplatz an der Bundesstraße in Schmilka aufgestellt werden sowie am Elbkai in Bad Schandau. Sie sollen nach Angaben der Verwaltung noch vor Saisoneröffnung zu Ostern stehen. Laut Bürgermeister sei es auch kein Problem, dass Schmilka nur unzureichend ans Internet angeschlossen ist. Die Automaten würden über GPS und damit per Funk die Daten übermitteln.

Das Geld für die Neuanschaffung wurde in mehreren anderen Haushaltsposten zusammengekratzt. Dazu gehören etwa die Unterhaltung der Parkplätze oder Sachmittel in der Tourismusförderung. Haben Gäste zukünftig weniger zu meckern, weil sie nicht mehr nach dem nötigen Kleingeld rumrennen müssen, ist das ja auch eine Art Tourismusförderung. Die Stadt spart aber auch mehr als 5 000 Euro, die für die Anschaffung von Parkbänken in Grünanlagen oder an Wanderwegen vorgesehen waren.

Eine Frage blieb aber zur Stadtratssitzung am Mittwochabend offen: Der Postelwitzer Ortschaftsrat Sepp Friebel wollte wissen, ob die Automaten im Hochwasserfall leicht zu demontieren sind. Das sind sie, erklärte Bürgermeister Thomas Kunack auf SZ-Nachfrage.

zur Startseite