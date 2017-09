Endlich mehr Platz Das Unternehmen Logo-Plastic in Leupoldishain wächst. Eine neue Halle bringt mehr Platz und Arbeitsplätze.

In der neuen Halle der Logo-Plastic finden Rohmaterial und fertige Produkte ausreichend Platz – zur Einweihung am Dienstag auch ein kleines Buffet mit Tischen und Bänken. © Daniel Schäfer

Während im Hintergrund ab und an ein Gabelstapler vorbeisummt, stehen vorne Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner der Firma Logo-Plastic GmbH in Königstein. Gemeinsam mit Geschäftsführer Mario Burk feiern sie am Dienstag die Einweihung der neuen Lagerhalle.

Nachdem das schweizerische Unternehmen Logo-Plastic im letzten Jahr die im Gewerbepark Leupoldishain ansässige PET-Sachsen übernommen hatte, begann es im Oktober mit dem Bau der neuen Halle. Damals sei es schon sehr beengt gewesen, sagt Mario Burk. Seine Firma stellt Plastikflaschen und -behältnisse für Kosmetikprodukte, Lebensmittel wie Smoothies, aber auch Gefahrgutverpackungen her. „Wir sind sehr breit aufgestellt“, sagt er stolz.

Mit der Fertigstellung der neuen Halle können Produktion und Lager nun getrennt werden. Die Produktion verbleibt in der bereits bestehenden Halle. In der neuen, 4 000 Quadratmeter groß, finden etwa Kunststoffgranulat oder Pre-Formen, die zu Flaschen aufgeblasen werden, sowie die fertigen Produkte ausreichend Platz. „Diese neuen Lagerkapazitäten sind für uns und die Entwicklung unseres Unternehmens sehr wichtig“, so Mario Burk.

Seit dem letzten Jahr stellte die Firma kontinuierlich neue Mitarbeiter ein. Derzeit hat sie 15 Angestellte. Bis 2020 plant Mario Burk, noch einmal etwa fünf Mitarbeiter einzustellen. Dem Unternehmen gehe es gut. Das zeigen auch die Zahlen.

Dieses Jahr strebt Logo-Plastic laut Mario Burk einen Umsatz von 2,8 Millionen Euro an. Eine Summe, die bereits nach oben korrigiert wurde, wie er verrät. Im Jahr 2020 sollen es dann etwa 4 Millionen Euro werden. Für Wachstum ist mit der neuen Halle jetzt zumindest Platz.

