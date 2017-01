Endlich mal richtig Schnee Im dritten Anlauf können die Regionalmeisterschaften der Oberlausitz in den Skisportarten erstmals auf Schnee stattfinden.

Starter Lothar Garten schickt hier die jüngsten Teilnehmer des Langlaufes in die Loipe. Sie hatten immerhin auch 500 Meter zu absolvieren. Die Herren mussten dagegen über 10,0 Kilometer antreten. © privat

Im Oberland hat es beim dritten Versuch mit den Regionalmeisterschaften der Skisportarten endlich geklappt. Sie wurden erstmals auf Schnee ausgetragen. Dabei hatte der gastgebende Skiclub Sohland im Vorfeld alles bestens präpariert und vorbereitet. Auftakt waren am Sonnabend die Langläufe im klassischen Stil. Die jüngsten Sportler in der Altersklasse 5 hatten dabei 500 m zu absolvieren. Die Herren dagegen wetteiferten über 10,0 km. Insgesamt gingen 135 Läufer und Läuferinnen an den Start. Zudem ermittelten die Biathleten ihre Besten, wobei das Schießen am Schießstand in Ringenhain durchgeführt wurde.

Über die kürzesten Distanzen von 500 m und 1,0 km kamen die schnellsten Sportler aus dem Zittauer Gebirge. Fin Luca Pihan (1:37 Min.) und Lilli Clemens (1:40) vom PSV Zittau liefen die besten Zeiten über 500 m. Charlotte Richter kam über 1,0 km nach 4:46 Min. als Siegerin ins Ziel. Bei den Jungen gewann Jonas Große vom PSV mit einer Zeit von 4:28 Min. Die Altersklassen 10 und 11 ermittelten dann ihre Schnellsten auf einer 2,0-km-Strecke. Dabei gelang den Bertsdorfer Skiläuferinnen ein dreifacher Sieg in der AK 11. Es gewann Alexandra Hoffmann in 9:58 Min. vor Franziska Sperling (11:02) und Pia Czeczine (11:25). Die beste Laufzeit bei Jungen gelang Anton Völkel vom PSV Zittau (9:11).

In den Altersklassen 12 und 13 war die Strecke bereits 3,0 km lang. Vom Start auf den sogenannten Turmwiesen ging es bis zum Wendepunkt in die Nähe des Sohlander Neudorfs und zurück zum Startpunkt. Die Bestzeiten erzielten Steve Wenzel vom Bertsdorfer SV (13:36 Min.) und Nicole Voigt vom PSV Zittau (13:46).

Die Dominanz der Spezialisten aus dem Zittauer Gebirge setzte sich auch auf den längeren Distanzen fort. Allerdings kam in der AK 15 über 5,0 km Paul Schwär vom WSV Oberhof in sehr guten 17:43 Min. als Schnellster ins Ziel. Beste weibliche Starterin war Sarah Czeczine vom Bertsdorfer SV (20:45). Die Herren und Junioren suchten ihre Sieger über 10,0 km. Die Runde von den Turmwiesen bis ins Sohlander Neudorf und zurück war zweimal zu absolvieren. Leicht war sie auf jeden Fall nicht. Sylva Hohlfeld vom gastgebenden Skiclub Sohland: „Auf der Abfahrt in Richtung Ziel war auch das fahrerische Können gefragt, wobei mancher Sportler einen Sturz nicht vermeiden konnte.“ Sieger bei den Herren bis 45 Jahre wurde Ralf Große vom PSV Zittau in 31:47 Min. vor Philipp Schwär (WSV Oberhof) und Thomas Richter (PSV Zittau).

Auch Landrat Harig ist dabei

Nach dem klassischen Langlauf fand vor der ersten Siegerehrung die Eröffnung statt. Von allen Vereinen liefen demonstrativ Sportler mit ihren Vereinsfahnen ein und Nora Hohlfeld las den Eid der Sportler im Namen der Aktiven vor. Dem ganzen wohnten auch mehrere Ehrengäste bei. So war Bautzens Landrat Michael Harig ebenso vor Ort wie der Sohlander Bürgermeister Hagen Israel und Karl-Heinz Bruntsch, der Präsident des Oberlausitzer Kreissportbundes Löbau-Zittau.

Am Nachmittag wurden beim Riesentorlauf die schnellsten alpinen Skifahrer ermittelt. Auch der Sohlander Hang im neu gestalteten Skisportareal war dafür bestens präpariert worden. Sylva Hohlfeld: „Auch hier sah man sehr unterschiedliches Können. Die Spezialisten vom ASVL Waltersdorf, TSV Ebersbach, SV Grün-Weiß Elstra und vom SC Rugiswalde machten die Siege unter sich aus.“ Sehr gute Zeiten in den Kinderaltersklassen fuhren in der AK U 8 Tobias Walter (SC Rugiwalde/49,45 Sek.), in der U 10 Emil Donath (ASLV Waltersdorf/45,74) und in der U 14 sein Waltersdorfer Vereinskamerad Richard Paul (41,72). Bei den gleichaltrigen Mädchen glänzte Helene Kneschke vom ASLV Waltersdorf mit der tollen Zeit von 40,96 Sek.

Bei den Herren fuhr Franz Naumann vom SV Grün-Weiß Elstra mit der insgesamt schnellsten Zeit von 38,54 Sek. als Sieger auf das Podest. Dort wurde er umrahmt von den Sohlandern Victor Döcke und Stefan Schicketanz auf Platz zwei und drei. Bei den Herren der AK 41-46 siegte Kai Donath (ASLV Waltersdorf/39,36) vor den Sohlander Fußballern Andreas Beck und Enrico Bombach. Der Sieg bei den Frauen ging an Steffi Donath (Waltersdorf/42,88) vor Madlen Walter (SC Rugiswalde/44,61). (sh)

zur Startseite