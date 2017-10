Endlich mal daheim schlafen Der HC Elbflorenz übernachtet erstmals vor einem Auswärtsspiel der 2. Bundesliga nicht in fremden Betten. Der Auftritt in Dessau ist etwas Besonderes.

Elbflorenz-Trainer Christian Pöhler (r.) kennt viele der Dessauer Spieler aus dem Effeff. Auf den sportlichen Einsatz seines Co-Trainers Rico Göde (l.) ist er dennoch angewiesen. © Robert Michael

Es ist noch einmal ein neues Gefühl. Gut, neu ist für den HC Elbflorenz in der Premierensaison der 2. Handball-Bundesliga so einiges. Nun kommt das erste Auswärtsspiel der Saison hinzu, bei dem der Liganeuling nicht zuvor in einem Hotel in Hallennähe übernachten muss.

Die knapp 170 Reisekilometer nach Dessau zum dortigen Gastgeber Dessau-Roßlauer HV (10.) lassen sich auch am Spieltag vermeintlich mühelos wegstecken. Dabei verbindet die Dresdner (11.) ohnehin etwas mehr als nur die verhältnismäßig kurze Wegstrecke zum etablierten Zweitligisten aus Sachsen-Anhalt. Vor allem Christian Pöhler. Der heute 37-Jährige kennt seinen Kollegen Uwe Jungandreas, seit 2014 in Dessau tätig, bereits seit 15 Jahren. Damals arbeiteten beide als Trainer-Duo beim damaligen Zweitligisten Concordia Delitzsch. Jungandreas als Cheftrainer, Pöhler als dessen blutjunger Assistent – bis 2007 ein Trainerteam. „Das war für mich eine sehr intensive Zeit, in der wir Delitzsch zu einer Spitzenmannschaft der 2. Liga entwickelt haben. Ich habe von Uwe gelernt, dass man gegenüber den Jungs immer ehrlich, geradlinig bleiben muss“, sagt Pöhler über seinen Kollegen. Beide telefonieren jede Woche miteinander. Nur in dieser verzichten beide darauf. Aus Respekt.

Auch alle deutschen Spieler im Dessauer Kader kennt Pöhler aus dem Effeff – durch seine Vergangenheit als Landestrainer in Sachsen-Anhalt. „Alles ehemalige Schützlinge von mir. In Sachen Spielvorbereitung ist das vielleicht meine leichteste Zweitligapartie“, erklärt der Trainer lächelnd. Allerdings hat sich an der Verletztensituation in seinem Team nichts geändert. Auf Nils Kretschmer, Sebastian Greß, Norman Flödl und Daniel Zele muss der Aufsteiger in Dessau verzichten. Pöhlers Ansage klingt deshalb anspruchsvoll: „Wir brauchen wieder überdurchschnittliche Leistungen von einigen Spielern“. Zuletzt konnten vor allem Nils Gugisch, Roman Becvar sowie die Torhüter Hendrik Halfmann und Mario Huhnstock damit dienen.

Es gibt eine weitere Verbindung zwischen Dessau und Dresden. Der Kapitän der Anhalter hat eine HCE-Vergangenheit. Der jetzt 26-jährige Florian Pfeiffer spielte von 2010 bis 2013 in Dresden. Die Elbflorenzer hätten ihn damals gern gehalten, zumal sein Kontrakt noch ein Jahr gelaufen wäre, doch weil sein Studienprofil (Sport auf Lehramt) in Dresden nicht angeboten wurde, ging Pfeiffer nach Leipzig. Über die Zwischenstation SG LVB kam der Rückraumakteur nach Dessau und entwickelte sich zum Führungsspieler.

