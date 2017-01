Gut zu wissen Endlich Kunstrasen Für die Fußballer geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Gleichzeitig gibt es ein neues Problem.

Der Schnee deckt derzeit den Hartplatz des Grün-Weiß Coswig an der Weinböhlaer Straße zu. Doch in diesem soll dort für 700 000 Euro Kunstrasen eingebaut werden. Das macht das Training leichter. © A. Müller

Freude pur herrschte bei den Sportlern von Grün-Weiß Coswig, als sie im Frühjahr erfuhren, dass die Stadträte dem Bau eines neuen Kunstrasenplatzes auf dem Hartplatz zugestimmt haben. Nun soll es bald losgehen.

„Das ist ein langgehegter Wunsch von uns gewesen“, sagt Sebastian Scheithauer von der Spielervereinigung. Der Hartplatz sei uneben, nicht sehr komfortabel. „Teilweise müssen Trainingsstunden ausfallen, wenn es zum Beispiel zu viel regnet.“ Besonders für das Training mit Kindern seien die Bedingungen auf dem neuen Platz dann ideal. Die Spielvereinigung hat über 200 Mitglieder und unterhält eine Männer- und mehrere Nachwuchsmannschaften. Und die Coswiger müssen im Gegensatz zu ihren Nachbarn in Weinböhla, die im vergangenen Jahr einen neuen Kunstrasenplatz eingeweiht haben, nicht einmal selbst mit anpacken für den neuen Platz.

Die Planungskosten liegen gegenwärtig bei rund 700 000 Euro, davon werden laut Torsten Schröder von der Stadtverwaltung etwa 75 Prozent gefördert. Der Antrag dafür ist gestellt. Sobald das Geld bewilligt ist, kann die Verwaltung Angebote einholen. Sobald die Aufträge vergeben sind, beträgt die Bauzeit etwa drei Monate.

Zunächst muss der alte Asche-Belag abgetragen werden. Dann erhält der Platz einen Unterbau für den Kunstrasen. Hinzu kommen eine gepflasterte Umrandung, ein Ballfangzaun, neue Tore und Spielerkabinen. Die Beleuchtung des Platzes kann bleiben. Sie wurde erst vor wenigen Jahren erneuert. Der Ascheplatz an sich ist laut Schröder ein vernünftiger Trainingsplatz, aber nicht mehr zeitgemäß, weil er zu uneben ist und nicht bei jedem Wetter bespielbar. „Mit Kunstrasen hat man eine höhere Trainingseffektivität. Da können drei Teams hintereinander trainieren, ohne dass der Platz leidet.“ Der Ascheplatz wäre danach ein Schlammfeld, ein Rasenplatz beschädigt.

Die Coswiger bekommen zum neuen Platz auch das passende Pflegegerät. Das wurde direkt mit beantragt. Es ähnelt einem Rasentraktor mit Anhänger, das den Rasen lüftet, die Halme aufrichtet und das Granulat wieder gleichmäßig verteilt. Ein- bis zweimal pro Woche wird das nötig sein. Die Stadt zahlt für den Kunstrasen, weil es ein städtischer Sportplatz ist. Der Verein soll sich jedoch um die Pflege kümmern.

Patenschaft im Strafraum

Einen Platzwart, der die Sportanlage pflegt, hätte auch gern der TuS Weinböhla. Aktuell versucht der Verein, eine geförderte Stelle bewilligt zu bekommen. Der Papierkram dafür ist aber nicht ganz ohne, wie Vereinschef Tom Petters erklärt. Bisher hat die Gemeinde gelegentlich mit einem Ein-Euro-Jobber ausgeholfen. Aber auch diese Stellen sind immer nur befristet.

Die Freude über den neuen Platz trübt aber auch das nicht. Insgesamt sind in die Anlage an der Spitzgrundstraße in Weinböhla rund 866 000 Euro geflossen. Dafür gab es nicht nur den Kunstrasen, sondern auch eine neue Beleuchtungsanlage, Parkplätze und Wege. Zehn Jahre lang haben die Weinböhlaer für einen neuen Platz gekämpft. Damit der kommen kann, haben die Sportler Arbeitsstunden geleistet und einer Erhöhung der Mitgliedsgebühren zugestimmt.

Denn insgesamt sind bei dem Projekt nur 30 Prozent durch Fördermittel gedeckt gewesen. Den Rest hat die Gemeinde zugeschossen beziehungsweise muss der Verein aufbringen. Um den Eigenanteil in Höhe von rund 130 000 Euro zu stemmen, vergibt die TuS Patenschaften für den neuen Platz. Ein symbolischer Quadratmeter normales Spielfeld kostet zehn Euro, im Strafraum 25 Euro. Der Mittelkreis ist schon vergeben, auch die Eckpunkte fanden schnell Paten. Drei Viertel der Fläche sind aber noch zu haben. Dort wo Platz ist, lassen sich auch kurze Botschaften beziehungsweise Namenskürzel aufs Spielfeld schreiben. Die sind dann aber natürlich nur im Internet zu sehen, ebenso die vollständige Liste der Paten.

Fast 23 000 Euro sind bisher zusammengekommen. Den Anstoßpunkt hat sich Vereinschef Tom Petters für 1 000 Euro selbst gesichert. „Ich wollte ja mit gutem Beispiel vorangehen.“

