Endlich kommt die Mehrzweckhalle Der Landkreis Bautzen will 2017 in Ottendorf endlich bauen. Auch einen groben Starttermin gibt es bereits.

Der erste Spatenstich könnte noch im Frühjahr sein. © dpa

Jetzt wird es konkret! Und so langsam können die Ottendorfer Vereine, Bürger und Schüler die Tage herunterzählen, bis sich ihr Traum von der neuen Mehrzweckhalle für die Großgemeinde endlich erfüllt. Denn der zuletzt genannte Termin für einen Baustart kann tatsächlich gehalten werden – Frühjahr 2017! Gernot Schweitzer, Sprecher des Landkreises Bautzen, der Bauherr des Projektes ist, hat gegenüber der Sächsischen Zeitung bestätigt, dass es keine weiteren Verzögerungen geben wird. Der Bau der Mehrzweckhalle soll voraussichtlich im April starten, das sei aber wetterabhängig. Aus diesem Grund habe der Landkreis auch noch keinen genauen Termin, will aber zu einem offiziellen Spatenstich in jedem Fall einladen.

Sicher sein konnte sich der Ottendorfer allerdings nicht, dass die geplante Turnhalle auf der Brachfläche hinter der alten Turnhalle an der Blöße in diesem Jahr tatsächlich realisiert wird. Schließlich gab es immer wieder Verzögerungen. So sollten zuletzt im Sommer 2016 die Bagger anrollen. Doch auch diesen Termin musste der Landkreis zurücknehmen. Grund waren damals fehlende Fördermittel. Zwar hatte der Bauherr bereits im August 2015 einen Antrag auf Förderung der Maßnahme aus dem Programm Schulische Infrastruktur beim Freistaat Sachsen gestellt. Doch lange Zeit ließen die Mitarbeiter des Landes nichts von sich hören, der Baustart der Turnhalle verzögerte sich Monat um Monat, der anvisierte Zeitplan war nicht mehr zu halten. Dann erhielt der Landkreis doch noch eine Antwort vom Freistaat – nur war es keine positive. „Unser Antrag wurde abgelehnt“, erklärte Gernot Schweitzer vor rund einem Jahr. Es mussten also erneut Fördermittel, nur an anderer Stelle beantragt werden. Und diesmal hatte der Landkreis Glück. Der Antrag auf finanzielle Unterstützung durch das Programm „Brücken in die Zukunft“ war erfolgreich, im August des vergangenen Jahres kam der positive Bescheid vom sächsischen Umweltministerium.

Nun kann es also endlich losgehen. Bleibt nur noch zu hoffen, dass auch das Wetter mitspielt und dieses dem anvisierten Baustart im April keinen Strich durch die Rechnung macht.

