Endlich in der Flasche Die Vinotheken im Elbland füllen sich mit dem neuen Jahrgang. Für die Winzer ist das ein bisschen wie Weihnachten.

Sitzt das Etikett? Winzer Tim Strasser und Sommelière Annekatrin Rades bei der Gütekontrolle in Rothes Weingut in Meißen. © Claudia Hübschmann

Verspätete Bescherung: Ein Päckchen nach dem anderen flitzt über die blauen Rollen. Ein leises Quietschen ist zu hören. Klebeband über den Deckel, ab damit auf die nächste Holzpalette. Der Jungheinrich-Gabelstapler wartet schon.

In der riesigen Halle von Rothes Gut oberhalb des Meisatales werden an diesem Vormittag Etiketten geklebt und anschließend die Flaschen in Kartons verpackt. Neugierig lugt die Sonne durch die Dachfenster herein. Winzer- und Weingutschef Tim Strasser lächelt vergnügt. Jetzt können er und seine Mitarbeiter endlich die Ernte einfahren, für die sie das gesamte vergangene Jahr und die ersten Monate 2017 hart gearbeitet haben. Vorbei ist nun die Zeit des Bangens, ob das Wetter mitspielt; beendet das Nerven aufreibende Pokerspiel um den besten Zeitpunkt für die Lese.

„Wir machen jetzt die Basics fertig“, sagt Strasser. Soll heißen: Die Weißwein-Cuvée Meißen, Rosé, Goldriesling sowie Müller-Thurgau gehen an Händler und Wirte. 30 000 Flaschen umfasst die Charge.

Bedarf gibt es genug, wie fast immer beim sächsischen Wein. Die hiesigen Winzer leiden unter einem Luxusproblem, um welches sie andernorts in Deutschland und Europa beneidet werden. Der Sachsenwein wird von seinen Liebhabern schneller ausgetrunken, als er in dem kleinen Anbaugebiet heranreifen kann. Das erklärt auch die vergleichsweise hohen Preise. Immerhin kostet der Goldriesling von Rothes Gut 9,80 Euro. Mit der vergangenen Spätsommer und Herbst gelesenen Menge können die Betriebe sehr zufrieden sein. Der Ertrag lag insgesamt bei fast 29 000 Hektolitern und damit gut 4 000 Hektoliter über dem Vorjahr. Das ist statistisch gesehen die höchste Ausbeute seit der Wende.

Tim Strasser blickt über die kleine Etikettieranlage zu den metallisch blinkenden Tanks. Wie ein stählerner Wald stehen sie vor der hohen Bruchsteinmauer der alten Scheune. Elf der bis zu 7 500 Liter fassenden Ungetüme sind weiterhin gefüllt. Die Scheurebe, der Grauburgunder und weitere Sorten in ihrem Inneren brauchen noch Zeit, um sich zu entfalten.

Wie würde der junge Winzer den neuen Jahrgang beschreiben? Tim Strasser muss nicht lange nachdenken. Das Wetter ließ den Trauben 2016 viel Zeit zum Reifen. Das spiegele sich in guten Öchsle-Werten wider, sagt er. Gleichzeitig sei die Säure insgesamt moderat ausgefallen. Der für den Geschmack wichtige Weinsäure-Anteil im Säuremix wiederum lässt sich nach Ansicht des Winzers gut herausschmecken.

Nach der Lese ist vor der Lese. Eine Windböe fegt über das Hochland rings um den eindrucksvollen Vierseithof von Rothes Gut. Die mittlerweile 13 Hektar umfassenden Anbauflächen des Betriebes liegen unweit vom Produktionsstandort entfernt. Den Rebschnitt haben die Mitarbeiter bereits hinter sich gebracht. In den nächsten Wochen müssen die Reben nun wieder gebogen und angebunden werden. Samen von Hülsenfrüchtlern wandern in die Erde, um dort Stickstoff zu bilden. Getreide bringt Biomasse für einen lebendigen Boden. Spannende zwölf Monate stehen an, bis es die nächste verspätete Bescherung geben kann. Hoffentlich wieder mit vielen vollen Päckchen.

