Endlich gleichzeitig lachen

Knopf im Ohr: Per Handy oder mit einem kleinen Empfänger nimmt Steven Brentrop den Kurzfilm-Ton auf und hört die Bildbeschreibung über Kopfhörer. © René Meinig

Hostel, Teil eins. Den Film wird Steven nie vergessen. Nicht nur wegen des Grauens. Sondern weil er so lange darauf warten musste. „Ich hing dauernd eine halbe Minute hinterher“, sagt der 31-Jährige. Seit frühester Kindheit ist er blind. Ins Kino begleitete ihn damals ein Freund, den machte die Metzelei des Schockers einfach sprachlos. Pech für jemanden, der aufs Hören angewiesen ist. „Mein Freund konnte mir nicht gleich zuflüstern, was passiert ist. Er musste sich immer erst mal zu Ende ekeln“, erzählt Steven Brentrop.

In weniger blutrünstigen Filmen waren die beiden ein eingespieltes Team. Sicher störte es die Kinobesucher auf den benachbarten Plätzen, dass vor, hinter oder neben ihnen anhaltend jemand wisperte. Aber für Steven blieb es lange die einzige Möglichkeit, wie andere Leute auch Kinofilme zu sehen. Der blinde junge Mann spricht vom Sehen. „Rollstuhlfahrer sagen doch auch, sie gehen auf Toilette“, bemerkt er lapidar.

Tastend trifft das Ende seines Blindenstockes auf Stufen. Im Foyer des Filmtheaters Schauburg muss Steven Brentrop ein Podest besteigen, um am Cafétisch Platz zu nehmen. Darauf ist er gefasst, hier kennt er sich aus. Doch auch dort, wo er neu ist, überrascht ihn nicht viel. Für Schulbesuche und Ausbildung hat der Sozialarbeiter in so vielen Städten gelebt, wie die meisten Sehenden seines Alters nicht. Nun ist der gebürtige Magdeburger in Dresden zuhause. „Ich bin meinen Eltern dankbar dafür, dass sie mir immer viel zugetraut haben.“

Ob er wirklich richtig blind sei? Die Frage wirkt peinlich unbeholfen. „Vollkommen“, sagt Steven und scheint die Frage absolut okay zu finden. Große graubraune Augen hat er. Mal suchen sie die Nähe des Gegenübers, mal schweifen sie ab. Verloren hat sich ihre Kraft, als Steven noch ein Winzling war, viel zu früh geboren und künstlich beatmet. Das hat ihm wie seinem Zwillingsbruder das Leben gerettet, aber das Augenlicht genommen. Eine Begleiterscheinung der notwendigen Intensivmedizin. Traurig. „Ach nein“, sagt Steven, „Ich will gar nicht sehen können. Höchstens mal für einen Tag, aus Neugierde.“ Wahrscheinlich, vermutet er, würde sein Gehirn die Bilder sowieso nicht verarbeiten können. Beispielsweise Farben zu verstehen, hat es nie gelernt. „Aber das heißt ja nicht, dass ich keine Vorstellung davon habe.“

Überfordert ist sein Vorstellungsvermögen jedoch, wenn Steven sich die Handlung eines Films allein über den Ton erschließen muss. Dialoge und Geräusche transportieren viel, um der Handlung gut folgen zu können, braucht er jedoch eine sogenannte Audiodeskription. Auf bestimmten Kanälen stellt Fernsehen diese Bildbeschreibung bereit. Von sieben bis zehn Neuerscheinungen in den deutschen Kinos pro Woche seien aber durchschnittlich nur zwei entsprechend vorbereitet, schätzt Steven Brentrop.

Eine App nutzt er schon länger. Mit ihr können Blinde und Sehbehinderte die Kommentierungen zu bestimmten Filmen aufs Handy laden und während der Vorstellung parallel zum Filmton abspielen. Allerdings ist das Angebot begrenzt. So neue Filme wie sie zur Zeit im Rahmen des Internationalen Filmfestes Dresden gezeigt werden, sind nicht per App zu haben.

Aber die Organisatoren des Festivals haben sich Barrierefreiheit vorgenommen. Deshalb berieten im Vorfeld des Wettbewerbs Vertreter der Blinden und Sehbehinderten, der Gehörlosen, Schwerhörigen und Gehbehinderten in Dresden über Mittel und Möglichkeiten. Für Menschen wie Steven kommt nun eine spezielle Technik zum Einsatz: Gäste, die nicht oder kaum sehen können, bekommen einen Empfänger im Format eines Diktiergerätes und Kopfhörer. Darauf ist die Audiodeskription der Filme des nationalen Wettbewerbs und des Sonderprogrammes „(Un-)Möglich!“ zum Thema Behinderung gespeichert. Das Mikrofon des Empfängers nimmt den Ton des Filmes auf und spielt parallel die Bildbeschreibung ab. Mit einem Ohr hört Steven nun den Originalton, mit dem anderen die Kommentierung.

Ins Kino gegangen ist er schon weit bevor es diese Hilfsmittel gab gern – immer mit flüsternden Begleitern oder auch ohne. Auf die neuesten Produktionen und die besondere Kino-Atmosphäre wollte er nicht verzichten. Beim Filmfest mit Gästen aus aller Welt genießt er sie vor allem. „Meine Freundin ist begeistert von der Technik. Sie sagt: Jetzt können wir endlich mal gleichzeitig lachen.“ Außerdem sieht sie Filme nun selbst in Ruhe, und gelegentlich kann Steven ihr sogar helfen, zu erfahren, was im Film gerade passiert.

Als bei den Filmnächten am Elbufer „Ich bin dann mal weg“ gezeigt wurde, spürte er plötzlich Unruhe, hörte Leute schimpfen. Was denn los sei, fragte er seine Freundin. Das Bild war ausgefallen und nur noch der Ton zu hören. Stevens Audiodeskription aber lief weiter. So konnte er erzählen, was niemand sah. Verkehrte Welt.

Nicht in Ordnung ist sie für Steven nur, wenn er mal wieder erleben muss, wie wenig selbstverständlich viele Menschen mit Behinderten umgehen. „Ich werde häufig in der dritten Person angesprochen“, sagt er. Und zwar so: „Kann man ihm helfen?“ oder: „Will er in die Bank?“ Steven antwortet dann, das könne er für den anderen, der da offenbar noch anwesend ist, nicht sagen. Das legt ihm manch Fragender als Frechheit aus. Doch Steven weiß, der Grund für diese unpersönliche Ansprache ist Unsicherheit, eine Art verbaler Puffer. Helfen wollen, aber die richtige Form nicht finden – ein Dilemma. Steven Brentrop sieht darin die größte Barriere. Von der würde er sich am allerliebsten befreien.

