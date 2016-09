Endlich Geld für alte Turnhalle Die Saxonia-Halle in Leisnig wird saniert. Das Geld kommt vom Freistaat. Von dem profitieren weitere Städte.

Der sanierungsbedürftige Zustand der Saxonia-Sporthalle in Leisnig zeigt sich an der bröckelnden Fassade. Auch die Duschen und Toiletten der Sporthalle sind in einem schlechten Zustand. Jetzt gibt es Geld für die Sanierung. © Archiv

Die Toiletten sind im selben Zustand wie zu tiefsten DDR-Zeiten. Das meinen diejenigen, die die Saxonia-Turnhalle in Leisnig schon damals kannten. Dem aktuellen Standard entsprechen die stillen Örtchen also schon lange nicht mehr. Und auch von außen ist das Objekt kein Schmuckstück. Der Putz bröckelt. Von einer energetischen Sanierung der Außenfassade ist die Rede. Das wissen die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung von Leisnig. Immer wieder Mal war eine Sanierung und Modernisierung im Gespräch. Gefehlt hat es aber immer vor allem an einem: Geld. Das ist nun da. Reichlich 89 000 Euro erhält die Stadt vom Freistaat. Möglich macht dies das Förderprojekt namens „Brücken in die Zukunft“.

„Die einzelnen Maßnahmen sind am Montag beschlossen worden“, sagte Landrat Matthias Damm (CDU). Mehr als 3 000 Anträge seien sachsenweit eingereicht worden. „Nur 60 davon sind vorläufig nicht bestätigt worden“, ergänzte er. Wichtig sei: Auch wenn es zu Verschiebungen oder Ablehnung von Projekten kommt – so auch im Landkreis – die Gelder gehen damit nicht verloren, betonte er. Allein der Kreisverwaltung stehen 13,5 Millionen Euro zur Verfügung, die unter anderem in die Berufsschulzentren, Straßen oder Verwaltungsstandorten investiert werden. Insgesamt werden Mittelsachsen rund 45 Millionen Euro vom Bund und Freistaat zur Realisierung von über 320 Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Die Differenz des Betrags, sprich 31,5 Millionen Euro werden an die Kommunen ausgezahlt.

Die Finanzspritze wird nicht für alle erforderlichen Baumaßnahmen an der Saxonia-Halle reichen. Denn die Liste der Mängel ist noch länger. Folgende Dinge sollen laut Leisnigs Bauamtsleiter Thomas Schröder instand gesetzt beziehungsweise erneuert werden: Das Parkett hat aufgrund des vormals maroden Daches erheblichen Schaden genommen, da Regenwasser auf das Holzparkett durchgesickert ist. Eine neue Bodenplatte samt neuem Sportboden und Fußbodenheizung sind vorgesehen, ebenso eine Prallschutzwand. Die Außenfassade soll gedämmt und Blitzableiter sowie Fallrohre und auf der Südseite eine Verdunklung angebracht werden.

Diese Liste existiert bereits seit dem Jahr 2014 (DA berichtete). Damals kam unterm Strich eine Kostenschätzung von rund 346 000 Euro zusammen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Stadt um Geld aus dem Fördertopf der Integrierten Ländlichen Entwicklung (Ile) bemüht. 75 Prozent der Kosten hätten getragen werden können. Heißt, die Kommune hätte einen Eigenanteil von etwa 128 000 Euro aufbringen müssen. Der Baubeginn war für 2015 angesetzt. Doch aus dem Vorhaben ist nichts geworden. Bauamtsleiter Schröder begründete auf DA-Nachfrage: „Über Ile wären nur Baumaßnahmen bis zu einem Wert von 100 000 Euro gefördert worden. Die Erfolgsaussichten auf eine Bewilligung waren über Brücken in die Zukunft besser.“ Wann der Bau beginnen wird, hänge von der Haushaltsplanung ab. „Wir erstellen gerade den Plan für 2017 und perspektivisch auch den für 2018/19. Und da müssen wir schauen, wie wir die Eigenanteile am besten verteilen“, ergänzte er.

Wie erwähnt, profitiert nicht nur Leisnig von dem neuen Investitionsprogramm für Sachsens Kommunen. „Allein in Mittelsachsen werden knapp 17 Millionen Euro in 141 Einzelmaßnahmen im Bildungsbereich investiert – konkret in die Sanierung und den Bau von Schulen, Kindergärten und Schulsportstätten“, erklärte der Döbelner SPD-Landtagsabgeordnete Henning Homann. Außerdem würden 28 Straßenbaumaßnahmen mit mehr als drei Millionen Euro gefördert, knapp eine Million Euro fließt in 17 Projekte des mittelsächsischen Städtebaus, ergänzte er.

Landrat Matthias Damm erklärte, wie es nun weitergeht: „Der nächste Schritt ist die Beantragung der Gelder bei der Sächsischen Aufbaubank.“ Genehmigt die SAB den eingereichten Projektantrag, kann es an die Planung gehen. „Wir hoffen, dass dann ausreichend gute Planungsbüros vorhanden sind. Denn diese sind jetzt schon gut ausgelastet.“

zur Startseite