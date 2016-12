Endlich freie Fahrt! Die B 97 ist seit Mittwoch wieder frei. Nun fehlt nur noch ein zu sanierender Abschnitt.

zurück Bild 1 von 4 weiter Endlich rollen die Autos auf der B 97 wieder. Seit dem Mittwochnachmittag ist sie nach sechsmonatiger Bauzeit wieder befahrbar. © Thorsten Eckert Endlich rollen die Autos auf der B 97 wieder. Seit dem Mittwochnachmittag ist sie nach sechsmonatiger Bauzeit wieder befahrbar.

Nur noch auf dem Straßenschild ist zu erkennen, dass die B 97 gesperrt war.

An dieser Stelle ist bisher überhaupt kein Geh- und Radweg erkennbar.

Der Geh- und Radweg ist an einigen Stellen noch nicht fertig. Die Restarbeiten sollen im neuen Jahr erledigt werden.

Endlich, endlich, endlich! So werden wohl viele Ottendorfer reagiert haben, als am Mittwochnachmittag überraschend die B 97, die mitten durch die Großgemeinde führt, wieder frei war. Das bedeutet kurz gesagt: Keine nervigen Umleitungen mehr! Und vor allem wird vor den beiden Schulen an der Radeburger Straße damit der Verkehr wieder ruhiger. Denn eine der beiden Umleitungsstrecken führte genau an den beiden Bildungseinrichtungen vorbei. Eine Tempo-30-Zone, über mehrere Wochen hart erkämpft von den Eltern der Gemeinde, sorgte während der sechsmonatigen Sanierung zumindest für ein Stück mehr Sicherheit für die Schüler von Ottendorf-Okrilla.

Doch wieso ist die Rede von einer überraschenden Freigabe? Das hängt damit zusammen, dass die Hauptverkehrsader eigentlich bis zum heutigen Freitag gesperrt bleiben sollte. Denn die Deutsche Bahn führte parallel zu den Sanierungsarbeiten an der B 97 durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), auch Bauarbeiten an dem Bahnübergang in der Nähe der Freiwilligen Feuerwehr durch. Das Lasuv war mit seinen Arbeiten bereits vergangene Woche fertig, die Deutsche Bahn allerdings noch nicht. Deswegen verzögerte sich die Freigabe. Doch nun konnte die B 97 doch noch ein paar Tage früher freigegeben werden. Quasi ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für die Ottendorfer.

Einige Terminverschiebungen

Grundsätzlich konnten bei der Sanierung des Abschnittes zwischen dem Obi-Markt und der Kreuzung mit der S 177 nicht alle Termine gehalten werden. So sollten die Arbeiten ursprünglich am 24. Mai beginnen, mussten aber um drei Wochen nach hinten verschoben werden. Ursache waren damals fehlende Detailabstimmungen zur Aufrechterhaltung des Linienbusverkehrs. Und auch die Fertigstellung verzögerte sich. Denn eigentlich sollten bereits Ende November die Arbeiten vom Lasuv beendet sein. „Die Maßnahme hat einen Bauverzug aufgrund der schwierigen Einordnung der Deckensanierung im Knotenpunkt B 97/Grünberger Straße. Diese konnte nicht wie geplant durchgeführt werden, sodass sich hieraus eine Bauverzögerung ergeben hat“, erklärte Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert damals gegenüber der Sächsischen Zeitung.

Doch nun ist die Freigabe endlich erfolgt. Im neuen Jahr sollen noch Restarbeiten am Geh- und Radweg durchgeführt werden. Und dann fehlt nur noch der letzte Abschnitt im Rahmen der Sanierung der B 97: Die Entschärfung der sogenannten Hirschkurve. Diese soll nach aktuellen Planungen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr im Frühjahr 2017 losgehen. Genaue Termine gibt es allerdings noch nicht.

zur Startseite