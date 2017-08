Endlich Entlastung Seit Donnerstagabend rollt der Verkehr zwischen Niesky und Weißwasser wieder normal. Gleiches gilt für den Autobahntunnel.

Peter Fräger und Maik Burkhardt zählen zu den Ersten, welche die frisch sanierte B 115 zwischen Niesky und Rietschen wieder in Beschlag genommen haben. Allerdings zu Fuß. Sie bereiteten am Donnerstag die Straßenmarkierungen vor. © André Schulze

Würde es nach Peter Fräger und Maik Burkhardt gehen, dann hätte die Bundesstraße 115 am Donnerstag zwischen Niesky und Rietschen gerne noch etwas länger gesperrt bleiben können. Die beiden Bauarbeiter haben dort die Straßenmarkierungen aufgebracht. Dafür sind die beiden Männer die gesamte Strecke von etwas mehr als acht Kilometern zwischen Rietschen und Niesky ganze viermal zu Fuß abgelaufen. Alleine hatten sie die Straße nicht für sich. Denn auch der eine oder andere Anwohner ist froh gewesen, nicht eine der langen Umleitungsstrecken fahren zu müssen.

Seit Donnerstagabend ist nun die gesamte Strecke zwischen Niesky und Weißwasser wieder für den Verkehr freigegeben. Etliche Berufspendler dürfen also aufatmen. Denn die vergangenen Tage reihte sich in der Nordhälfte des Landkreises Görlitz eine Baustelle an die nächste. Als auch noch der Autobahntunnel Königshainer Berge in Richtung Dresden gesperrt worden ist, brauchten Autofahrer auf der Bundesstraße 115 viel Geduld. „Nirgends in Deutschland wird ein Tunnel so oft wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Eigentlich wird überhaupt kein anderer gesperrt“, klagt etwa Maik Neu auf Facebook.

Die Jänkendorfer Kreuzung in Niesky hat sich in den vergangenen zwei Tagen einmal mehr als neuralgischer Punkt erwiesen. Aufgrund der kurzen Ampelphase konnte der Linksverkehr dort nicht abfließen. Bis nach Kodersdorf reichte der Stau zwischenzeitlich. Erst der beherzte Einsatz der Polizei bewahrte den Landkreis Görlitz am Mittwoch vor einem absoluten Verkehrskollaps. Die Beamten regelten den Fernverkehr notgedrungen fünf Stunden mit der Hand. Laut Thomas Knaup hätten zuvor zahlreiche Bürger in der Leitstelle auf die Probleme hingewiesen.

Eine Rechnung werden die Beamten dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr für ihren Einsatz dennoch nicht in Rechnung stellen, so Polizeisprecher Thomas Knaup. Das sei unter Behörden nicht üblich. Rechnungen stellt die Polizei nur aus, wenn Probleme mutwillig herbeigeführt werden. Wenn ein Streifenwagen etwa einen Betrunkenen nach Hause fahren muss, kostet das 60 Euro. „Da ist ein Taxi günstiger“, so Thomas Knaup. Ein Einsatz wie an der Jänkendorfer Kreuzung sei für die Beamten hingegen eine Selbstverständlichkeit. „Wir nehmen das wahr und handeln entsprechend“, sagt er.

Fakt ist aber auch, dass die Beamten die Kreuzung sich selbst überlassen müssten, wenn sie andernorts dringender gebraucht werden. Auch darum haben sie im Polizeibericht auf die Probleme hingewiesen, die nicht zum ersten Mal aufgetreten sind. Es braucht Lösungen, um den Umleitungsverkehr bei Tunnelsperrungen zu entspannen, so Polizeisprecher Thomas Knaup.

Er hat dabei nicht nur die langen Wartezeiten im Blick. In Kodersdorf haben die Beamten am Mittwoch zum Beispiel die Strecke nach Wiesa gesperrt. Denn die wird in modernen Navigationsgeräten als kürzeste Strecke angegeben. Doch die schmale Straße ist für Schwerlastverkehr von beiden Seiten nicht ausgelegt. Darunter leiden dann die Bankette. „Das ist ein enormer Flurschaden, der vermeidbar wäre“, so Thomas Knaup.

Auch die Bürger beschäftigt die Frage, wie die Situation in Zukunft entspannt werden kann. Denn nach der Tunnelsperrung ist vor der Tunnelsperrung. „Kann man den mündigen europäischen Kraftfahrer nicht zutrauen, dass er auf einer Spur bei 80 km/h durch einen Tunnel fahren kann, ohne anzuecken?“, fragt etwa Wolfgang Bruns via Facebook. Tatsächlich prüft das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, ob mit der geplanten Tunnelsanierung der Verkehr auch in beiden Richtungen durch eine Röhre rollen kann. Bis auf Weiteres bleibt das Problem also bestehen.

Bei vielen Nieskyern hat nicht zuletzt die zweitägige Sperrung der Strecke zwischen Ödernitz und Niesky zu Kopfschütteln geführt. Warum musste diese parallel zur Tunnelsperrung stattfinden und so ein wichtiges Schlupfloch für die Anwohner geschlossen werden? Der zuständige Leiter für den Tiefbau im Nieskyer Rathaus ist am Donnerstag nicht erreichbar gewesen. Barbara Giesel, die Leiterin für Technische Dienste erklärt aber ganz grundsätzlich: „Wenn Dinge in Auftrag gegeben werden, dann ist das auch dringend.“

