Endlich eine ordentliche Zufahrt Der Dorfplatz von Möbertitz, der einer Straße gleicht, ist fertig. Jetzt kann sogar der Winterdienst dort fahren.

Mandy Wolf und Elisabeth Gratzke wohnen am Dorfplatz Möbertitz in Zschaitz. Sie freuen sich, dass die Straße endlich eine Asphaltdecke hat. © Dietmar Thomas

Er liegt etwas versteckt hinter dem Haus der Dienste – der Dorfplatz von Möbertitz. Rund 25 000 Euro hat die Gemeinde investiert, damit dieser Platz wieder in Ordnung kommt. Auch Eigeninitiative von Grundstückseigentümern gab es. „Die Postfrau wird sich freuen, dass die schlechte Straße in Ordnung gebracht worden ist. Den Dorfplatz haben wir nun auch in den Winterdienstplan aufgenommen“, so Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) zur Ratssitzung.

Wichtig ist ihm, dass sich alle Medien an dem Ausbau beteiligt haben. Das heißt, dass zum Beispiel eine neue Trinkwasserleitung verlegt wurde oder der Energieversorger Mitnetz Strom das Freikabel in die Erde brachte. „Aber trotzdem gibt es immer noch Anlieger, die Beanstandungen haben“, so Barkawitz. Das kann er nicht nachvollziehen.

Schon lange warten die Zschaitzer darauf, dass die Stützmauer am Sandbach saniert wird, damit sie die kurze Verbindung zwischen der Kreisstraße und dem Spielplatz nutzen können. Die Mauer wurde durch das Juni-Hochwasser 2013 beschädigt. Zweimal wurde das Vorhaben öffentlich ausgeschrieben. Immer wieder lagen die Angebote weit über den Schätzungen nach dem Hochwasserereignis. Nach Absprachen mit dem Planer und einer Erhöhung des Budgets um 48 000 Euro wurde nun eine Lösung gefunden. Die Gemeinde schrieb zwei Baufirmen an. Das wirtschaftlichste Angebot unterbreitete die Firma LFT Straßen- und Tiefbau aus Ostrau. Sie erhielt den Auftrag in Höhe von 131 000 Euro. Ende Oktober, Anfang November beginnen die Arbeiten. „Ich denke, der Weg kann im Frühjahr wieder gefahrlos genutzt werden“, so Bürgermeister Immo Barkawitz.

Auch die Arbeiten in der künftigen Bibliothek in Ottewig haben begonnen. Die und der Dorfgemeinschaftsraum sollen barrierefrei erreichbar sein. Im Mai erhielt die Gemeinde einen Förderbescheid in Höhe von knapp 10 000 Euro. Nach Umbauten kann die Bibliothek in einen Raum neben dem Dorftreff ziehen. Von dem Vorhaben profitieren nicht nur die Nutzer der Bibliothek. Denn es wird eine Rampe angebaut, sodass der Zugang auch für den Dorfgemeinschaftsraum, der als Wahllokal genutzt wird, behindertengerecht ist. Zurzeit wird dafür eine anlegbare Holzrampe, die die Mitarbeiter des Bauhofes gebaut haben, genutzt.

