Gut zu Wissen Endlich ein Spielplatz Wo viele Kinder sind, braucht es einen Spielplatz. Der Bahretaler Ortsteil bekommt nun endlich einen.

Noch darf hier nicht gespielt werden, aber gucken kann man schon mal: Inge Adler (l.) und ihre Enkel Hanna (in Pink), Jasmin (roter Hut) und Franz (blauer Hut) schauen sich gemeinsam mit Melanie Schlieder und ihren Kindern Edgar (beiger Hut) und Charlotte (gestreiftes Kleid) den neuen Spielplatz im Ort an. © Karl-Ludwig Oberthür

Bahretal. Groß ist Niederseidewitz nicht. Rund 70 Personen leben in dem Bahretaler Ortsteil. Doch so klein das Dörfchen auch ist, umso mehr Kinder hat es. „Der Ort hat im Verhältnis der Einwohner zu den Kindern die höchste Kinderzahl“, sagt Bürgermeisterin Brigitte Kolba. „Der nächste in der Gemeinde liegende öffentliche Spielplatz ist mehrere Kilometer von Niederseidewitz entfernt.“ Die anderen ehemaligen Doppelgemeinden der Gemeinde hätten alle einen Spielplatz, der fußläufig zu erreichen sei. Nur die Niederseidewitzer Kinder hatten bis jetzt keinen Platz zum Klettern und Toben.

Das ändert sich derzeit. Seit Anfang Juli wird in Niederseidewitz gebaut. Auf einer runden Grünfläche entsteht in der Ortsmitte ein Spielplatz. Ein Großteil der etwa 400 Quadratmeter großen Fläche stellt laut Brigitte Kolba die Agrargenossenschaft Niederseidewitz der Gemeinde kostenlos zur Verfügung.

Bei der Planung hat man den Spaß aller Altersgruppen vom Kleinkind bis zum Jugendlichen berücksichtigt, so die Bürgermeisterin. Es wird eine Spielturm-Kombination, eine Nestschaukel, ein Wipptier und ein Zweier-Reck errichtet. Für die älteren werde es eine Tischtennisplatte geben. Ausruhen kann man sich auf einer Sitzgruppe.

Für den Spielplatz hat die Gemeinde etwa 22 000 Euro in den Haushalt des Jahres 2017 eingestellt, teilte die Bürgermeisterin mit. Aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ erhält die Gemeinde rund 16 600 Euro Fördermittel für den Spielplatz, so Brigitte Kolba. Die Gemeinde zahle einen Eigenanteil von rund 5 500 Euro.

Noch müssen sich die Niederseidewitzer Kinder gedulden. Der Spielplatz ist noch nicht ganz fertig. Vergangene Woche wurde nun das letzte Spielgerät, die Nestschaukel, geliefert, so Brigitte Kolba. In dieser Woche soll sie aufgebaut werden. Dann müssen die Fundamente der Geräte noch etwa drei Wochen aushärten. Bis dahin bleibt der Spielplatz noch gesperrt. Mitte August soll dann alles fertig sein. Dann können die Kinder des kleinen Ortes auf ihrem neuen Spielplatz losklettern, wippen und toben. Eine offizielle Einweihung durch die Gemeinde ist laut Brigitte Kolba nicht vorsehen. Jedoch werden die Einwohner etwas planen, um den Spielplatz gebührend zu eröffnen.

zur Startseite