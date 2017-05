Endlich ein Spielplatz Sieben Jahre lag das Vorhaben auf Eis. Nun gibt die Stadt den Wünschen nach. Die Umsetzung dauert allerdings noch.

Es hat sich ausgezahlt, dass der Ortschaftsrat von Reinsdorf nicht locker gelassen und permanent um den Aufbau eines Spielplatzes im Dorf gekämpft hat. Am Dienstagabend erwähnte Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) während einer Einwohnerversammlung fast beiläufig: „Reinsdorf bekommt dieses, spätestens nächstes Jahr einen Spielplatz.“ Damit leistet sich die Stadt 17 Spielplätze, die es zu unterhalten gilt.

Zu den genauen Beweggründen für die Entscheidung hält sich das Stadtoberhaupt bedeckt. „Es gab Gespräche mit dem Ortschaftsrat und in der Verwaltung und nun wird es so gemacht“, sagte er auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Laut Bauamtsleiter Michael Wittig seien die Pläne noch nicht ausgereift: „Es gibt die Zusage für den Spielplatz, alles Weitere ist noch in Vorbereitung.“ Die Geräte kommen auf eine Wiese unweit der Dorfkirche. Sie ist reichlich 100 Quadratmeter groß. „Der Pachtvertrag hat weiterhin Bestand“, so Wittig. Er gibt zu, dass er mit dem Standort nach wie vor nicht zufrieden sei. Aber es sei der Wille der Ortschaftsräte, dem die Verwaltung nun nachkomme.

Der Ortschaftsratsvorsitzende Michael Aniol hatte bei der Einwohnerversammlung in Reinsdorf Ende März im Ort noch einmal öffentlichen Druck ausgeübt. Nach sieben Jahren, in denen das Vorhaben auf Eis lag und die Eltern und Kinder immer wieder vertröstet worden waren, ist nun endlich eine Lösung gefunden.

