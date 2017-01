Endlich ein Platz für die neue Wache Die Feuerwehrleute in Ost warten auf ein modernes Gerätehaus. Ein EU-weiter Architekturwettbewerb ist der nächste Schritt dazu.

zurück Bild 1 von 2 weiter Einfach viel zu klein. Im Gerätehaus auf der Wichernstraße in Radebeul-Ost geht es sehr eng zu. © Norbert Millauer Einfach viel zu klein. Im Gerätehaus auf der Wichernstraße in Radebeul-Ost geht es sehr eng zu.

Hier soll die neue Wache entstehen, auf der Schildenstraße, südlich der Eisenbahnbrücke, heute noch Feld und Lagerplatz. Von hier würde die Wehr auch schneller nach Nieder- und Oberlößnitz sowie Radebeul-Mitte kommen.

Es ist einfach zu klein, das Gerätehaus auf der Wichernstraße. Das vermerken Stadt und Feuerwehr in der Standortrecherche für eine neue Feuerwache in Ost. Dazu kommt der Sanierungsbedarf des alten Gebäudes auf städtischem Grundstück. Mit Bedingungen für die Feuerwehrleute, die alles andere als modern und großzügig sind. Nicht zuletzt, weil sich die Kameraden noch immer bei den Fahrzeugen umkleiden müssen. Und das oft. Allein im vergangenen Jahr sind sie – 32 aktive Kräfte, darunter eine Frau – zu 130 Einsätzen ausgerückt. Dazu kamen 29 Theaterwachen und 35 Dienste.

Die Wehr in Ost ist stetig gewachsen, sagt Ortswehrleiter Hans-Peter Schaefer. Das Ergebnis: Große Fahrzeuge, zu kleine Hallen und Tore. Bei uns wurde der Fokus erst mal auf die Technik gelegt, sagt der Wehrchef. Es gab neue Atemschutzgeräte und Autos. Das Feuerwehrteam komme zwar auch in den alten Gemäuern zurecht. Doch nun wird es Zeit für ein neues Haus, so Schaefer. Schließlich ist Ost die letzte der vier städtischen Wachen, die noch auf eine bauliche Veränderung wartet.

Aus seiner Sicht wird mit der neuen Wache auch eine Lanze für das Ehrenamt gebrochen. Schließlich seien er und seine Mitstreiter in Arbeit, würden das alles als reinen freiwilligen Job machen. Das ist auch den Stadträten klar. Sie haben sich jüngst gleich zweimal mit dem Thema neue Wache Ost beschäftigt. Lassen einen Bebauungsplan aufstellen und gaben ihr Okay für einen europaweiten Architekturwettbewerb. Nach intensiver Suche hat sich ein Standort für das neue Gerätehaus herauskristallisiert: Auf der Schildenstraße südlich der Bahnunterführung. Hier besitzt die Stadt zwei zusammenhängende Grundstücke, die für diese Zwecke infrage kommen – so das Fazit der Untersuchungen.

Ausreichend groß muss das Areal sein und so gelegen, dass die Wehr schnell am Einsatzort und die Mitglieder schnell in der Wache sind. Die umliegende Bebauung muss passen. Als ungünstig wurde beispielsweise eine zu dichte Lage an Chemiebetrieben wie dem Arzneimittelwerk auf der Meißner Straße gewertet. Weil die Wehr da bei einem Störfall möglicherweise selbst betroffen ist und gar nicht mehr ausrücken kann.

14 mögliche künftige Grundstücke wurden unter die Lupe genommen, auf Verfügbarkeit, Eigentumsverhältnisse und derzeitige Nutzung geprüft. Mit dem Ergebnis, dass sich die Schildenstraße als Vorzugsstandort herauskristallisierte. Auch aus Sicht der künftigen Nutzer.

Links zum Thema Ein Zeichen für die Ehrenamtlichen

Trotzdem gibt es für die Lösung Hürden. Die Lage im Außenbereich von Serkowitz fordert eine extra Planung. Und Grund und Boden, bisher Feld, sind zwar in städtischem Eigentum. Aber die entsprechenden Grundstücksverträge beinhalten eine bis 2023 geltende Klausel, der zufolge bei baulicher Nutzung pro Quadratmeter 20 Euro nachgezahlt werden müssen. Was bei den rund 7 500 Quadratmetern etwa 160 000 Euro bedeutet.

So macht sich der Bebauungsplan aufgrund der jungfräulichen Landwirtschaftsfläche nötig, erklärt Baubürgermeister Jörg Müller. Und der Architekturwettbewerb lässt sich nicht umgehen wegen der zu erwartenden Baukosten in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro – mit entsprechend hohen Planungsleistungen – zu denen noch die Summen für Grundstückserschließung, Möbel und die Nebenkosten kommen. Insgesamt nicht unter drei Millionen Euro, so die Stadt. Bei einer angekündigten Festbetragsförderung von 1,01 Millionen Euro für neue Feuerwehrhäuser mit sechs Stellplätzen.

Derzeit läuft die Arbeit am B-Plan parallel zum Architekturwettbewerb. Oder genauer zu dessen Vorbereitung. Ein Planungsbüro beschäftigt sich mit seiner Auslobung, vorgesehen im ersten Halbjahr 2017. Steht der Siegerentwurf fest, muss der Stadtrat ihn bestätigen. Dann erst folgen weitere Planungsschritte, die Arbeit an Baugenehmigung, Ausführungsplanung, Fördermittelantrag. Nähere terminliche Angaben will der Baubürgermeister nicht machen. Alles soll zügig vorangehen, brauche jedoch seine Zeit. Fristen müssten eingehalten werden, das lasse sich nicht beschleunigen oder verkürzen.

Neben den Stadträten sind auch die Feuerwehrleute als künftige Nutzer in den Prozess einbezogen. Schon bei der vor dem Architekturwettbewerb erstellten Machbarkeitsstudie. Wo die Kameraden beispielsweise wegen des Raumprogramms gefragt waren. Auch in der Wettbewerbsjury werden sie als Sachpreisrichter eine Stimme einbringen. Bisher sind unsere Hinweise eingeflossen, sagt Wehrleiter Hans-Peter Schaefer.

zur Startseite