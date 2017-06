Endlich ein Gemeinschaftsgrab Der Kirchenvorstand hat auf den Wunsch vieler Bürger reagiert. Nun kann jeder sozusagen zu Hause bleiben.

Friedhofsgärtner Sebastian Markert hat auf dem Friedhof in Großweitzschen ein Gemeinschaftsurnengrab angelegt. Dafür übernimmt er auch die Pflege. Damit geht der Wunsch vieler Großweitzschener in Erfüllung. © André Braun

Oft sind die Kinder oder andere Verwandte nicht mehr in der Nähe. Wer soll dann das Grab pflegen? Diese Gedanken machen sich viele Leute. Dafür bietet die Kirchgemeinde Großweitzschen jetzt zwei Alternativen an – eine gab es bereits seit Jahren. Dabei handelt es sich um die sogenannten Pflegegräber, bei denen der Friedhofsgärtner die Bepflanzung und Pflege übernimmt. Doch die Alternative fehlte. „Seit Jahren wurde immer wieder nach einem Gemeinschaftsgrab gefragt. Und weil wir das weder in Großweitzschen noch in Mockritz anbieten konnten, entschieden sich die Leute für einen anderen Friedhof“, so Pfarrerin Maria Beyer.

Nun hat der Kirchenvorstand entschieden, dass es sowohl auf dem Friedhof in Großweitzschen eins als auch auf dem in Mockritz geben soll. In dem mit Grün und Rosen bepflanzten Grab haben sechs Urnen Platz.An einer Stele aus Sandstein sind zwei Marmorplatten angebracht. Diese sind abnehmbar, um jeweils die Namen zeitnah nach der Beisetzung eingravieren zu können. Drei Namen haben auf jeder Platte Platz. An der vorderen Einfassung liegen Schieferplatten. Auf denen können Einpflanzungen oder Blumen abgestellt werden.

In Großweitzschen wurde das Gemeinschaftsgrab bereits im letzten Monat angelegt. Es befindet sich links neben dem Haupteingang zur Kirche. Auf dem Mockritzer Friedhof wird die Grabstelle gerade zwischen der Trauerhalle und dem Wirtschaftsgebäude angelegt. Am Freitagvormittag wurden die Vorbereitungen getroffen. Auch dieses Gemeinschaftsgrab bekommt eine Stele, wie in Großweitzschen.

Hier hat es nicht nur in Bezug auf die Art der Gräber eine Änderung gegeben. Bis Ende vergangenen Jahres hatte Peter Eulitz jahrelang die Pflege ehrenamtlich übernommen. „Wir haben versucht, ihm eine Hilfskraft zur Seite zu stellen. Doch jeder Rentner verdient, irgendwann in den Ruhestand zu gehen. Deshalb hat Uwe Kessler seit Januar eine Kleinanstellung und kümmert sich um den Friedhof“, sagte Maria Beyer. Das Bepflanzen der Pflegegräber, die Bestattungsleistungen und das Anlegen der Gräber übernehmen die Friedhofsmitarbeiter von Hartha. Dafür wurde ein Dienstleistungsvertrag mit der Kirchgemeinde Hartha abgeschlossen.

Nicht nur die Harthaer finden die Baumpatenaktion, die Friedhofsgärtner Sebastian Markert ins Leben gerufen hat, sehr gut. „Als wir auf dem Großweitzschener Friedhof einen Baum gepflanzt haben, hat eine Frau gleich nachgefragt, ob sie Patin werden und die Kosten für den Baum übernehmen kann“, so Sebastian Markert. Dieser Wunsch konnte ihr erfüllt werden. Allerdings bietet der Großweitzschener Friedhof nicht so viele Möglichkeiten für Neuanpflanzungen. „Wir wollen auch unsere alten Linden vor dem Kircheneingang behalten“, so Maria Beyer.Trotzdem hat der Friedhofsgärtner Ideen, wie eine weitere Gestaltung des Areals möglich ist. Dabei setzt er vor allem auf Sträucher. Auch für die kann eine Patenschaft übernommen werden.

