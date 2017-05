Endlich ein Dach für die Haltestelle Auch über Kleinigkeiten freuen sich die Bürger. So werden Gräben saniert und ein Klassenzimmer hergerichtet.

Die Bushaltestelle am Westewitzer Bahnhof soll eine Überdachung für etwa 4 000 Euro bekommen. „Das ist schon lange der Wunsch der Westewitzer, weil hier unter anderem die Mädchen und Jungen auf den Schulbus warten“, sagte Gemeinderat Sven Krawczyk (CDU). Er freue sich, dass auch die kleinen Wünsche der Räte in den Haushalt der Gemeinde eingearbeitet worden sind. Krawczyk bedankte sich bei der Kämmerin, die mehrfach Fragen zum umfangreichen Zahlenwerk gegeben hat.

„In der Vergangenheit wurden einige Ortsteile vernachlässigt. Das wurde bei der Aufstellung des Haushaltes beachtet. Künftig könnten es aber noch mehr Vorhaben sein, die in den Ortsteilen realisiert werden“, so Gemeinderat Manfred Nestler (Die Linke).

Straßenbeleuchtung für Jeßnitz

So können sich die Anwohner von Jeßnitz über eine neue Straßenbeleuchtung freuen. In diesem Ortsteil verlegt Mitnetz Strom das Energiekabel in die Erde. Damit verschwinden auch die Masten, an denen die Straßenbeleuchtung befestigt ist. Aufgrund der Länge des Ortsteiles werden acht neue Leuchtpunkte gesetzt. Auch die Bushaltestelle in Eichardt soll eine Leuchte erhalten. Insgesamt hat die Gemeinde 62 000 Euro für die Straßenbeleuchtung eingeplant. Auch in Zschepplitz und Mockritz soll die Beleuchtung erneuert werden.

24 000 Euro sind für die Erweiterung der Schulgasse in Mockritz eingeplant. „Mit dem neuen Eigentümer der Grundstücke nach der bisher letzten Bebauung gibt es eine Einigung“, so Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos). Die Straße wird künftig am Grundstück des neuen Eigentümers enden. „Noch nicht geregelt ist, wie der Eigentümer des bisher letzten Grundstückes sein Regenwasserproblem löst. Es liegt noch kein Antrag auf eine Einbindung in den Kanal vor“, so der Bürgermeister. Ohne diese Klärung könnte die Straße nicht in Ordnung gebracht werden.

Auch die Kommune muss an den Abwasserzweckverband (AZV) „Döbeln-Jahnatal“ für die gemeindeeigenen Grundstücke einen Baukostenzuschuss und Anschlussgebühren bezahlen. Dafür sind 21 000 Euro eingeplant.

Wohnblöcke bekommen Balkone

Drei größere Vorhaben will die Gemeinde stemmen. Bei den Wohnblöcken Am Waldrand 81/82 in Westewitz sollen die Fassaden energetisch saniert, farblich gestaltet und Balkone angebaut werden. 170 000 Euro sind dafür in diesem und im nächsten Jahr eingeplant. „Die jeweils zwölf Wohnungen in den beiden Altneubauten sind gut ausgelastet. Damit das künftig so bleibt, und unsere Angebote auch für junge Leute attraktiv sind, müssen wir etwas tun“, begründet der Bürgermeister das Vorhaben. Das sehen nicht alle Gemeinderäte so (DA berichtete).

Sanierung von Turnhalle und Hort

Mit Geld aus dem sogenannten Investkraftpaket sollen in diesem Jahr die Turnhalle und der Hort energetisch saniert werden. Die Planung dafür werde in Kürze im Ausschuss vorgestellt. Für August ist der Baubeginn und für Oktober die Fertigstellung geplant. „Wir wollen die beiden Vorhaben gemeinsam ausschreiben und erhoffen uns davon eine Kosteneinsparung“, so der Bürgermeister. Die Gemeinde plant auch, den Werkraum in ein Klassenzimmer umzubauen. Die Einbauten seien schon demontiert worden. Die Werkbänke stehen nun in einer Schule in Sayda. Geplant sind auch Instandhaltung und Renovierungsarbeiten in der Kindertagesstätte in Mockritz. Für die Beräumung der Straßengräben, die vor allem immer wieder von Rätin Susann Munz (CDU) gefordert wurden, sind 10 000 Euro eingeplant.

Der Haushalt der Gemeinde Großweitzschen ist ausgeglichen und von der Mehrheit der Räte beschlossen worden.

