SZ-Aktion Lichtblick Endlich ein Bett für den Jungen Marianna B. hat ihr Leben in geordnete Bahnen gelenkt, sich realistische Ziele gesetzt. Ganz ohne Hilfe geht es aber nicht.

Marianna B. macht das Bett für ihren dreijährigen Jungen. Er wächst heran und braucht mehr Platz. Diese Anschaffung war aber von dem Lehrlingsgeld der alleinstehenden Mutter nicht möglich. Die Stiftung Lichtblick hat sie daher unterstützt. © Egbert Kamprath

Osterzgebirge. Für Marianna B. verlief das Leben in den vergangenen Jahren turbulent. Vor drei Jahren ist ihr Sohn zur Welt gekommen, von dessen Vater sie sich aber im vergangenen Jahr getrennt hat. Dann musste die 21-Jährige feststellen, dass sie allein eine Drei-Raum-Wohnung nicht halten kann. Nach einem schnellen Entschluss ist sie in eine kleinere Wohnung in eine Stadt im Osterzgebirge umgezogen. Die war nicht vorgerichtet, die Wände von den Vormietern noch bunt. Sie brauchte aber dringend eine neue Bleibe, also ist sie sofort eingezogen. Schritt für Schritt hat sie die zwei Zimmer renoviert. Inzwischen hat sie daraus eine hübsch eingerichtete Wohnung für ihren Sohn und sich gestaltet. Die junge Mutti hat ihr Leben in geordnete Bahnen gelenkt.

Ihr Lehrlingsgeld und das, was die Arbeitsagentur über die Berufsausbildungsbeihilfe dazugibt, reichen, um über den Monat zu kommen, wenn sie sorgsam wirtschaftet. Zwei Dinge sind ihr dabei in die Quere gekommen. Dieses Jahr ist ihr ein Autounfall passiert. Sie musste die Reparatur bezahlen. Denn ohne Fahrzeug würde sie das Dorf, wo ihre Lehrfirma sitzt, nicht erreichen.

Auch ihr Kleiner wächst gut heran. Das freut die junge Mutti zwar. Aber er ist eben aus seinem Kinderbettchen herausgewachsen, und es ging auch nicht mehr, dass er bei ihr mit im Bett schläft, wie sie es zwischenzeitlich gehalten haben. Nun hat ihr die Diakonie-Sozialarbeiterin Elke Klein-Nowoisky geholfen und eine Spende der Lichtblick-Stiftung vermittelt. Seitdem hat der Sohn sein eigenes Bett. „Bei so einer Anschaffung kommt einiges zusammen, Gestell, Lattenrost, Matratze, Bettwäsche. Aber das ging mit Lichtblick so unkompliziert“, freut sich Marianna B. noch immer.

Viel Hilfe von der Mutter

Marianna B. wird seit Beginn ihrer Ausbildung zur Zahntechnikerin im vergangenen Jahr von der Sozialarbeiterin unterstützt. „Ich hatte nie gelernt, mit Papierkram, Anträgen oder so umzugehen“, erzählt die junge Frau. „Hier habe ich Unterstützung gebraucht.“ Schnell ist dabei mal ein Fehler gemacht, der ins Geld geht. Sie hat beispielsweise beim Antrag für die Ausbildungsbeihilfe als Entfernung erst nur die Kilometer zu ihrer Arbeitsstelle angegeben, aber nicht die viel weitere Strecke zur Berufsschule in Dresden.

Bei so etwas können ihr ihre Eltern nicht helfen, obwohl ihre Mutti sonst oft mit dem Zug kommt, um den Kleinen zu betreuen oder aus dem Kindergarten zu holen. „Wenn ich ihre Hilfe nicht hätte, weiß ich nicht, wie ich das schaffen sollte“, sagt Marianna. Doch sie kommt auch zusehends besser mit all den Anforderungen zurecht, schreibt schon mal einen Behördenbrief ohne Unterstützung. In ihrer Ausbildung fühlt sie sich jetzt wohl. Das war im ersten Lehrjahr anders. „Da war der Kleine öfter krank, ich hatte Probleme“, erinnert sie sich. In der Berufsschule hatte sie große Mühe. „Jetzt bin ich aber richtig reingekommen in die Lehre. Auch die Noten sind besser“, erzählt sie.

Die Sozialarbeiterin ist froh über die Entwicklung, die Marianna nimmt. Sie sagt: „Ich bin richtig stolz auf sie.“ Mariannas Ziel ist jetzt: „Erst einmal die Lehre bestehen.“ Dann will sie ein eigenständiges Leben führen und nicht mehr auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sein.

zur Startseite