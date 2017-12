Endlich Beleuchtung für Radweg Kurz vor Weihnachten kam jetzt das Fördergeld für die Trasse zwischen Klein- und Großröhrsdorf.

Der Radweg zwischen Klein- und Großröhrsdorf bekommt eine Beleuchtung. © dpa

Kleinröhrsdorf. Es war wie ein Weihnachtsgeschenk für Großröhrsdorf und den Ortsteil Kleinröhrsdorf. Denn ein lange gehegter und umkämpfter Wunsch soll in Erfüllung gehen. Das Geschenk legte jetzt der Freistaat in Form eines Förderbescheides der Stadt unter den Weihnachtsbaum: 2018 bekommt der Radweg zwischen Klein- und Großröhrsdorf eine Beleuchtung.

Die fordert der Ortsteil schon lange. Doch bisher fehlte das Geld. Seit Jahren ist die Beleuchtung auch immer wieder Thema im Stadtrat. Denn die Sicht sei im Dunkeln auf der Trasse durch den Wald schlecht und die Durchfahrt gefährlich, so die Begründung durch Kleinröhrsdorfer Stadträte. Aber gerade diese Trasse sei für viele Kleinröhrsdorfer der Weg zur Arbeit oder zur Schule. Es gehe in erster Linie um die Sicherheit der Radler. Weil ihnen die Trasse im Dunkeln nicht geheuer ist, würden auch manche Radler auf die Ortsverbindungsstraße ausweichen. Den Radweg gebe es aber nicht umsonst - eben um sicherer, als auf der Straße unterwegs zu sein.

Auch im aktuellen Haushalt ist der Radweg unter den Vorhaben, falls Fördermittel fließen. Die kommen nun kurz vor dem Jahresende doch noch. 80 Prozent der Kosten können so gedeckt werden, den Rest übernimmt die Kommune. 54 000 Euro veranschlagt die Stadt für die Beleuchtung. Der Bau muss jetzt auch recht schnell angeschoben werden. Denn die Fördermittel müssen bis Ende August ausgegeben sein. Das sei eine sportliche Vorgabe, schätzt Bürgermeisterin Kerstin Ternes ein. Die große Freude kann es nicht schmälern. Die teilen alle Fraktionen. Der Kleinröhrsdorfer Stadtrat Günter Hutschalik erwartet, dass die Investition in die Beleuchtung auch dem Bahn-Haltepunkt Kleinröhrsdorf am Radweg einen Schub geben und diesen attraktiver machen werde. Damit verbunden ist die Zuversicht, dass durchaus Pendler vom Auto auf die Bahn umsteigen. Dass sie zum Haltepunkt radeln, wenn der Radweg mit der Beleuchtung sicherer wird. Nächster Schritt sollte ein Parkplatz am Haltepunkt sein, regt Hutschalik an. Dann würden bestimmt noch mehr Leute den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Selbst das Halten sei momentan in dem Bereich schwierig. Der Parkplatz könnte neben dem Aufgang zum Bahnsteig entstehen.

