Endlich alles geklärt

Für die Anlieferung der schweren Betonteile für die Kläranlage legen die Mitarbeiter der Mügelner Firma Erdmann Bau am Ortsausgang von Schrebitz eine Baustraße an. © Dietmar Thomas

Hätte der Abwasserzweckverband (AZV) Döbeln-Jahnatal seine ursprünglichen Pläne umsetzen können, wäre die neue Kläranlage in Schrebitz bereits seit einem Jahr in Betrieb. „Aber die wasserrechtliche Genehmigung für das Vorhaben hat sich lange hingezogen“, sagt Stephan Baillieu, Geschäftsführer der Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft (DOWW) GmbH. Deshalb kann die Anlage erst jetzt gebaut werden. Der größte Teil des dazugehörigen Kanalnetzes ist bereits seit 2013 fertig.

Die neue Kläranlage wird von der Firma Erdmann Bau aus Mügeln am Ortsausgang von Schrebitz in Richtung Mügeln errichtet. „Sie kümmert sich auch um den zweiten Abschnitt des Kanalnetzes. An dem sind noch Restarbeiten nötig, die etwa bis Ende Oktober dauern“, erklärt Heidrun Berkoben, Gruppenleiterin Investitionen der Oewa Wasser- und Abwasser GmbH. Für die Inbetriebnahme der Kläranlage hat der Abwasserentsorger vom Umweltamt des Landratsamtes Mittelsachsen bis Ende 2017 Zeit bekommen. Doch so lange soll es gar nicht dauern. „Wir rechnen damit, dass die Anlage bereits Anfang kommenden Jahres in Betrieb geht“, so Heidrun Berkoben.

Die Kläranlage ist für die Entsorgung des Abwassers von rund 450 Einwohnern ausgelegt. Damit ist sie leicht überdimensioniert, das heißt, sie hat auch noch genügend Kapazität, wenn weitere Familien nach Schrebitz ziehen. Kompliziert würde es, wenn sich ein größeres Unternehmen mit einem hohen Wasserverbrauch ansiedeln würde. Bei der Genehmigung von Kläranlagen werde im Freistaat Sachsen jetzt – anders als noch vor zehn oder 15 Jahren – auf die demografische Entwicklung geachtet, so Baillieu.

Sobald die Kläranlage betriebsbereit ist, erhalten die Schrebitzer einen Bescheid vom AZV, dass sie ihre Kleinkläranlagen stilllegen und ihre Grundstücke auf den Schmutzwasserkanal anbinden müssen. „Dafür haben sie ein halbes Jahr Zeit“, so die Gruppenleiterin. „Wünschenswert wäre, wenn das die Anwohner zeitnah erledigen.“ Denn es sei wichtig, die Kläranlage mit Bakterien zu füttern, damit sie stabil läuft.

Das Gesamtprojekt kostet den AZV rund 600 000 Euro. Pro angeschlossenem Einwohner erhält der Entsorger 150 Euro und pro Grundstück 200 Euro Fördergeld von der Sächsischen Aufbaubank. Die Umbindung der Grundstücksentwässerungsanlage müssen die Schrebitzer allerdings selbst bezahlen. Auch am Bau der öffentlichen Entsorgungsleitung werden die Grundstückseigentümer beteiligt. Sie tragen 70 Prozent des Gesamtbetrages.

Wie viel Geld auf jeden Einzelnen zukommt, errechnet sich aus der Grundstückslänge. Dabei gibt es Unterschiede zwischen bebauten beziehungsweise bebaubaren Grundstücken und solchen, bei denen das nicht der Fall ist. Es gibt aber auch Sonderregelungen, zum Beispiel für Grundstücke, die an zwei Straßen grenzen oder diejenigen, die den Nachweis erbringen, dass Teile ihres Grundstücks nicht bebaut werden dürfen. „Für Flächen, die im Moment noch nicht bebaut sind, trägt derzeit der AZV die Kosten“, so Stephan Baillieu.

Es werden aber auch nicht alle Schrebitzer an die neue Kläranlage angeschlossen. „Es gibt sechs bis acht Grundstücke, bei denen der zentrale Anschluss nicht wirtschaftlich wäre“, sagt der Geschäftsführer der DOWW. Die Eigentümer müssen für ihr Abwasser selbst vollbiologische Kleinkläranlagen bauen.

