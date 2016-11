Endet Hängepartie für Moritzburger Feuerwehren? Der Gemeinde liegt der neue Entwurf eines Bedarfsplanes für den Brandschutz vor. Der ist längst überfällig, was Folgen hat.

In der jüngsten Sitzung des Moritzburger Gemeinderates informierte Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos), dass die im Dezember 2015 beauftragte Firma jetzt den Entwurf eines neuen Brandschutz-Bedarfsplanes vorgelegt hat.

Inzwischen dürfte der an die Mitglieder des eigens ins Leben gerufenen zeitweiligen beratenden Ausschusses des Gemeinderates verteilt sein. Ab 10. November soll das Papier dann intensiv in den Feuerwehren diskutiert werden. Ob der Plan noch in diesem Jahr beschlossen werden kann, hängt sicher nicht zuletzt vom Ergebnis dieser Beratungen ab. Anbetracht der Vorgeschichte scheint das allerdings eher nicht wahrscheinlich zu sein.

Obgleich man sich vor allem in den Feuerwehren vermutlich eine schnelle Entscheidung wünscht. Denn der Plan soll für die Gemeinde auch Klarheit für dringen benötigte Investitionen bei der Feuerwehr bringen.

Bereits im Jahr 2013 hat Gemeindewehrleiter Peter Sünder darauf aufmerksam gemacht, dass der Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde fortgeschrieben werden müsste. Aufgrund seiner Qualifikation und im Rahmen seiner Tätigkeit als Gemeindewehrleiter hatte der Moritzburger angeboten, das unentgeltlich zu übernehmen. Verwaltung und Gemeindefeuerwehrausschuss stimmten diesem Vorschlag zu. Ende 2013 lag schließlich ein erster Entwurf vor. Doch die Verwaltung forderte Nachbesserungen. Weil besondere Risiken einzelner Gebäude und die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen nicht verständlich und nachvollziehbar genug dargestellt waren.

Und auch eine erste Prüfung durch den Kreisbrandmeister Anfang 2014 ergab, dass der vorgelegte Entwurf nicht zugestimmt werden konnte. Dieser wurde daraufhin überarbeitet, wobei der bestätigte neue Plan der Stadt Radeburg als Grundlage genommen wurde. Doch auch zu diesem Entwurf hatte die Verwaltung wieder zahlreiche Ergänzungen und Fragen.

Mitte 2015 schaltete der Bürgermeister schließlich eine Firma zur Prüfung ein. Aufgrund der Ergebnisse kamen Verwaltung und Feuerwehr schließlich zu dem Schluss, dass nur auf der Basis wissenschaftlich und statistisch ermittelter Risiken eine verlässliche Grundlage für weitere Investitionsentscheidungen geschaffen werden kann.

Da diese umfangreichen Leistungen nicht ehrenamtlich vom Gemeindewehrleiter zu erbringen sind, wurde schließlich im Dezember für knapp 12 000 Euro die Erarbeitung des Brandschutz-Bedarfsplanes an eine Firma vergeben.

Bis zum Sommer soll dieser eigentlich vorliegen. Nun hat es also bis Ende Oktober gedauert. Bleibt zu hoffen, dass es nun keine weitere Verzögerung gibt.

zur Startseite