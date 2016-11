Endet die nächste Negativ-Serie? An seinem 57. Geburtstag hofft Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus auf ein Drei-Punkte-Geschenk seiner Spieler gegen den VfL Bochum. Helfen soll auch ein Startelf-Rückkehrer. Doch da ist noch das Problem mit dem Schiedsrichter.

An weiteren kleinen Tortänzchen von Dresdens Akaki Gogia (li.) und Erich Berko hätte das Gros des Publikums heute gewiss auch seine Freude. © Robert Michael

Geht es nach der Schiedsrichteransetzung, braucht Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum gar nicht erst anzutreten. Sechsmal pfiff Sascha Stegemann bislang Spiele mit Beteiligung der Schwarz-Gelben, sechsmal ging die SGD als Verlierer vom Platz - zuletzt beim 0:3 im Duell gegen Erzgebirge Aue Mitte September.

Doch dass es Serien zu beenden weiß, bewies das Team von Trainer Uwe Neuhaus erst am vergangenen Sonntag. Im zehnten Spiel als Coach gegen Greuther Fürth holten die Spieler endlich den ersten Sieg für den seit diesem Samstag 57-Jährigen.

Das nun die nächste Negativ-Serie endet, könnte nur folgerichtig sein. Doch genau davor warnt Neuhaus. „Wir können es uns als Dynamo Dresden nicht erlauben, irgendein Team der zweiten Liga zu unterschätzen“, sagte er am Freitag auf der Spieltags-PK. Klar könne einem das Unterbewusstsein dabei einen Strich durch die Rechnung machen, zumal im Laufe der Woche meist Hiobsbotschaften für das Ruhrpott-Team auftauchten.

Nachdem zunächst Kapitän Felix Bastians mit einem Muskelbündelriss das Jahr 2016 aus sportlicher Sicht bereits zu den Akten legen kann, kamen am Freitag mit Linksverteidiger Timo Perthel und Stürmer Nils Quaschner noch zwei Stammkräfte hinzu.

Dennoch rechnet Neuhaus mit einem ambitionierten Gast: „Der VfL hat eine spielerisch gute Mannschaft, und trotz der Ausfälle werden da elf Mann auf dem Platz stehen, die für den Sieg brennen.“ Zudem verfüge Bochum vor allem „offensiv über enorm viel Qualität“.

Auch er der Westfale in sächsischen Diensten hat einige Ausfälle zu kompensieren. Am Freitag wurde bekannt, dass auch der Dresdner Abwehrchef Giuliano Modica mit einem Muskelfaserriss für den Rest des Jahres ausfällt. Ebenfalls verletzt fehlen weiterhin Marvin Stefaniak, Hendrik Starostzik und - neu dazugekommen - Manuel Konrad.

Wie gut das der Aufsteiger kompensieren kann, zeigte sich bereits gegen Fürth. Und dass seine Spieler an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen können, nicht abheben, glaubt Neuhaus aus eigener Erfahrung: „Wir mussten das auch in der dritten Liga regelmäßig hinbekommen. Darum glaube ich nicht, dass einer in der Mannschaft den Fehler macht zu träumen. Aber wir genießen es, dass es bis hierher gut gelaufen ist.“

Helfen soll dabei auch wieder Aias Aosman. Der Mittelfeldwusler rutscht für Andreas „Lumpi“ Lambertz in die Startelf, nachdem der Routinier Anfang der Woche angeschlagen mit dem Training pausieren musste. Die Chancen stehen dennoch nicht so schlecht, dass Neuhaus seinen Geburtstag auch nach dem Spiel noch feiern kann.

Dynamos Aufstellung: Schwäbe - Kreuzer, Jannik Müller, Ballas, Fabian Müller - Hartmann - Berko, Hauptmann, Aosman, Gogia - Kutschke.

