Ende im Maskenraub-Prozess In der Verhandlung gegen zwei junge Polen soll am Mittwoch das Urteil fallen. Können beide für den Überfall auf einen Juwelier schuldig gesprochen werden?

Es dürfte spannend werden am Mittwoch im großen Schwurgerichtssaal des Bautzener Landgerichts: Im Prozess um den schweren Raubüberfall auf ein Bautzener Juweliergeschäft im November letzten Jahres wird das Urteil erwartet.

Auf der Anklagebank vor der großen Strafkammer sitzen zwei junge Polen: Wojciech K., 29, von Beruf Mechaniker, wegen verschiedener Straftaten bereits einmal in Deutschland und siebenmal in Polen verurteilt. Und sein Bekannter Wojciech W., 23, von Beruf Tischler, auch kein unbeschriebenes Blatt. Beide bestreiten, den Überfall begangen zu haben. Die Täter hatten an jenem Novemberabend Handschuhe und so genannte Anonymous-Masken getragen und waren nicht zu erkennen. Eine der beiden Masken war auf der Flucht verloren gegangen. Die daran festgestellten DNA-Spuren überführten den älteren der beiden Angeklagten, Wojciech K. Ihm drohen jetzt bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Vom jüngeren indes, Wojciech W., gibt es keinerlei Spuren. Auch die Aussage eines Zeugen, der den Täter gesehen haben will, und die den jungen Mann als Einziges hätte belasten können, wurde während der Verhandlung entkräftet. Sein Anwalt hat bereits angekündigt, auf einen Freispruch zu plädieren, weil es keine Beweise gegen seinen Mandanten gebe. (SZ/ju)

Mittwoch, 9 Uhr, Landgericht Bautzen, Saal 222

