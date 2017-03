Ende für ein Traditionsgeschäft Der Neustart bei Jeans Strauß in Radebeul-Ost hat nicht funktioniert. Das Haus ist inzwischen zweimal weiterverkauft worden.

Janine Stelzer in ihrem Modegeschäft Jeans Strauß auf der Meißner Straße in Ost

Die roten Plakate in den Schaufenstern von Jeans Strauß zeigen es deutlich an – hier ist Ausverkauf. Von 30 bis 50 Prozent Rabatt auf die noch vorhandene Waren ist darauf die Rede. Allerdings kein Ausverkauf, weil Platz für die neue Frühjahrs- und Sommerware geschaffen werden muss. „Ich werde schließen“, sagt Janine Stelzer in ihrem Geschäft an der Meißner Straße 86.

Wer den Laden betritt, sieht auch deutlich, dass hier Endzeitstimmung herrscht. Alles wird verkauft. Die T-Shirts, Kleider, Jeans und Pullover sowieso, aber auch Schaufensterpuppen, Regale und besondere Kleiderbügel. Kleine Zettel mit den Preisen kleben dran. Wer eine ordentliche Puppe braucht, vielleicht als Deko – zahlt zwischen 30 und 50 Euro. Auch ein alter Reisekoffer aus Uromas Zeiten wird verkauft. Ist aber schon reserviert, sagt die Geschäftsinhaberin. Offenbar konnten die Kunden schon manches gebrauchen. Der Laden ist schon ziemlich leergekauft.

Seit über 25 Jahren gibt es das Geschäft in Radebeul-Ost. Der Name stammt vom Gründer Siegfried Strauß. 2014/15 verabschiedete sich Strauß in den Ruhestand. Das Haus verkaufte er. Für den Laden fand sich eine junge Frau, die eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau hatte und bei Siegfried Strauß angestellt war, Janine Stelzer, die heutige Betreiberin.

Mit gehörigem Elan eröffnet sie den Laden neu. Sie nahm drei neue Firmen ins Sortiment, bot auch große Größen an und bemühte sich um junge Käufer – etwa mit zeitgemäßem Modeschmuck. Zuvor sanierte sie das Geschäft und richtete eine Sitzecke ein. Doch offenbar haben es Modegeschäfte, die es so ähnlich auch im Elbepark gibt, in Radebeul schwer. Auch wenn hier die Beratung individueller sein kann.

Das Haus Meißner Straße 86, in dem Janine Stelzer Mieterin ist, wurde inzwischen ein weiteres Mal verkauft. Der neue Besitzer habe die Miete erhöht, sagt sie. Deshalb werde jetzt geschlossen. Und bis Ende April möglichst viel ausverkauft.

zur Startseite