Ende eines Wunschtraums Eine Medaille bei der Heim-WM ist das Ziel. Als es ernst wird, scheitern Deutschlands Handballerinnen nicht nur an sich.

Ein Bild mit Symbolcharakter: Mit hängenden Köpfen verabschieden sich die deutschen Handballerinnen von der Heim-WM, während die Weltspitze weiter enteilt. © dpa

Aufbruchstimmung herrscht am Morgen danach und daher dichtes Gedränge in der Hotellobby. Nur so, wie es am Montag im Quartier der deutschen Handballerinnen in Leipzig abläuft, ist das nicht gedacht gewesen. Leere Blicke auf gepackte Koffer und daneben die großen Adventskalender eines Sponsors, bei denen das Türchen mit der Nummer elf ungeöffnet ist.

Dabei haben sie doch am nächsten Wochenende, wenn in Hamburg die Medaillen vergeben werden, auch die Türchen mit der 16 und 17 zusammen aufmachen wollen. Doch die lang ersehnte Heim-WM ist für die Gastgeber vorbei, ehe das Turnier so richtig begonnen hat. Und als wäre dieses 17:21 am Sonntagabend im Achtelfinale gegen Dänemark nicht schmerzlich genug, kommt noch die Erkenntnis dazu, es selbst vermasselt zu haben.

So sagt es Kapitän Anna Loerper, und sie liefert die Belege dazu. „Wer sich im Handball einigermaßen auskennt, weiß, dass die 21 Gegentore für eine gute Abwehr sprechen. Doch 17 eigene Treffer – das ist katastrophal“, meint Loerper, spricht von viel zu vielen Ballverlusten, technischen Fehlern, vergebenen Chancen, und es fällt ihr schwer, Erklärungen dafür zu finden.

Die 33-Jährige und mit über 200 Länderspielen Erfahrenste nennt unter anderem die immer wieder auftretenden Verletzungen in der Vorbereitung, was dazu führte, dass die Mannschaft während der WM-Vorrunde das erste Mal überhaupt den Angriff in der Wunschformation trainieren konnte. Dass zu dem Zeitpunkt nach Anne Hubinger (Sprunggelenk) mit Kim Naidzinavicius (Kreuzbandriss) bereits die zweite Stammspielerin gänzlich ausgefallen ist, sagt Loerper nicht – aber es verdeutlicht die misslichen Begleitumstände.

An einem, da legt sie sich fest, hat es auf keinen Fall gelegen: Bundestrainer Michael Biegler. „Wir haben gewusst, was wir machen sollten. Doch wir konnten es auf dem Spielfeld nicht umsetzen“, sagt Loerper. Überhaupt habe Biegler „in den vergangenen 20 Monaten sehr viel Gutes für uns getan und neben dem Sportlichen tolle Rahmenbedingungen geschaffen“.

Dass Bieglers Amtszeit mit dem unerwartet frühen Ausscheiden endet, liegt nahe – ist aber ohnehin ausgemachte Sache. Der 56-Jährige, der zuvor noch nie eine Frauenmannschaft trainiert hat, wechselt ab 1. Januar zum Männer-Bundesligisten SC DHfK Leipzig. Fragen dazu verbittet er sich. „Das gehört nicht hierhin, und ich beantworte sie auch nicht“, sagt Biegler.

Auch er wirkt gezeichnet von dem gescheiterten Projekt WM-Medaille, das er im Mai 2016 begonnen hat. „Ich hatte nicht erwartet, dass wir sportlich so weit hinterherhinken. Das ernüchtert einen und führt zu großer Enttäuschung. Das Ergebnis habe ich zu verantworten“, erklärt Biegler.

Neuer Stellenwert für die Frauen

Sein Fazit nach der kurzen und für ihn schlaflosen Nacht: „Ein neuer Weg braucht Zeit. Und die war mit 20 Monaten ein bisschen sehr knapp bemessen.“

Neben dem sportlich ehrgeizigen Ziel spielt Biegler auf das zweite Vorhaben seines Engagements an: das Aufbrechen alter Strukturen. „Wir sind dabei, dem Frauenhandball einen anderen Stellenwert zu geben“, sagt er, was Verbandspräsident Andreas Michelmann ausdrücklich bestätigt und sich bei Biegler sowie Sportdirektor Wolfgang Sommerfeld bedankt: „Sie konnten in den 20 Monaten nicht komplett ausgleichen, was wir uns in den letzten 15 Jahren eingebrockt haben.“ Und dann wird der Präsident prinzipiell: „Das ist doch das Grundübel, dass wir von Gleichberechtigung geredet haben, doch Frauenhandball für uns immer etwas Exotisches war.“

Loerper, die wie einige andere Spielerinnen über ihren Abschied aus der Auswahl nachdenkt, sieht es positiv. Immerhin habe der Verband erkannt, dass der Frauenhandball etwas stiefmütterlich behandelt worden sei. Das gestiegene Interesse rund um die WM habe deshalb gutgetan. Sportvorstand Axel Kromer betont, den eingeschlagenen Weg nun unbedingt fortzusetzen. „Hinter jeder Handlung stehen nicht immer kurzfristig Medaillen“, sagt er und kündigt an, die Strukturen weiter zu verbessern – besonders in der Kooperation zwischen Verband und Vereinen.

Diese sportlich missglückte WM, so lassen sich Stimmungen und Beobachtungen in der Hotellobby zusammenfassen, bedeutet zwar das Ende eines Traums, soll aber für den Frauenhandball in Deutschland der Wendepunkt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Oder um es wie Präsident Michelmann auszudrücken, der am Morgen danach auf seine Art zur Aufbruchstimmung beiträgt: „Ich sage es mit drei Worten: Jetzt erst recht!"

