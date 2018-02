Ende einer Parkplatz-Posse Um einer Rentnerin zu helfen, nutzt ein Dresdner den Platz vor ihrem Haus. Der Vermieter lässt ihn abschleppen.

Fünf Jahre lang parkt Jürgen Mütze sein Auto auf dem Vonovia-Parkplatz hinter dem Dorint-Hotel an der Grunaer Straße. Ohne jemanden zu behindern, sagt er. © privat

Jürgen Mütze will es zunächst gar nicht glauben – sein Auto ist vom Parkplatz an der Grunaer Straße verschwunden. Und das, obwohl der Platz des Großvermieters Vonovia mit einer Schranke gesichert ist. Mütze meldet seinen Renault Scenic am Abend des 21. Januars bei der Dresdner Polizei als gestohlen. „Ich hatte keine andere Erklärung“, sagt er. Dann stellt sich heraus: Sein Auto wurde abgeschleppt.

Um es wiederzubekommen, muss Jürgen Mütze tief in die Tasche greifen. Insgesamt 374 Euro, inklusive Nachtzuschlag, der bei einem Einsatz zwischen 18 Uhr und 8 Uhr fällig wird, muss er an das Abschleppunternehmen zahlen. Mütze fragt sich: Wer hat die Firma beauftragt? Und warum?

Abschleppdienst kommt zweimal

Seit fünf Jahren besitze er schon einen Schlüssel für jene Schranke, die den Parkplatz an der Grunaer Straße vor Fremdparkern schützt. Jürgen Mütze nutzt ihn ausschließlich dafür, um eine pflegebedürftige Seniorin aus seinem Bekanntenkreis zu unterstützen. Die 90-jährige Dresdnerin ist Mieterin im Hochhaus Grunaer Straße 12, hat aber kein eigenes Auto und damit auch keinen der nummerierten Plätze. Zweimal wöchentlich kommt Jürgen Mütze von seiner Wohnung auf der Südhöhe zu ihr gefahren, erledigt Einkäufe, hilft ihr im Haushalt, leistet der Rentnerin einfach mal nur Gesellschaft. Auch, weil ihre Tochter nicht in Dresden lebt.

Weil Mütze sein Auto jeweils nur wenige Stunden abstellt, wollte ihm der damalige Vermieter, die Gagfah, keinen eigenen Stellplatz geben. Mütze durfte seinen Wagen aber so am Rand des Platzes parken, dass er niemanden behindert. „Das ist damals mit der Gagfah so abgesprochen worden, und es gab bisher auch keine Probleme damit“, beteuert er. Im Gagfah-Kundencenter in der Ostra-Allee habe er 2013 von einer Mitarbeiterin den Schrankenschlüssel ausgehändigt bekommen. „Ein Schreiben dazu gab es allerdings nicht.“

Zum Verhängnis wurde dem Dresdner nun wohl der Verkauf der 38 000 Dresdner Gagfah-Wohnungen an Vonovia 2015. Auf SZ-Nachfrage lässt Unternehmenssprecherin Bettina Benner unbeantwortet, ob die Absprache mit der Gagfah bekannt sei. Sie erklärt, dass es eine Beschwerde einer anderen Mieterin aus dem Hochhaus gegeben habe, weil das Fahrzeug ab und zu am Rand parkt. „Wir haben ihr mitgeteilt, dass sie bei Verstößen den Abschleppdienst rufen kann. Dieser muss dann vor Ort entscheiden, ob das Parken rechtmäßig ist oder nicht“, teilt Bettina Benner mit. Eine Nachfrage bei der Polizei, wem das Auto gehört, wäre für die Vonovia zwar möglich gewesen. Dafür habe man aber keine Notwendigkeit gesehen, denn die Stellflächen seien ja gekennzeichnet, und Warnschilder würden darauf hinweisen, dass unrechtmäßig abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden. Mütze ist verärgert. „Ich hätte mir gewünscht, dass mich jemand kontaktiert, damit ich die Situation erklären kann.“ Das hätte auch eine Menge Geld gespart.

Denn es kommt noch schlimmer. Mütze fühlt sich weiterhin verpflichtet, die Seniorin zu unterstützen. Nur vier Tage nach der ersten Abschlepp-Aktion steht er morgens 10 Uhr wieder auf dem Parkplatz und sucht verzweifelt sein Auto. Wieder muss er den Renault auslösen, dieses Mal kostet es „nur“ 314 Euro, weil der Nachtzuschlag entfällt.

Erneut hakt die SZ beim Vermieter Vonovia nach – dieses Mal kommt Bewegung in die Sache. Das Unternehmen hat Kontakt mit der Mieterin und deren Tochter aufgenommen. Ab April darf die Rentnerin offiziell einen Stellplatz anmieten. Jürgen Mütze darf diesen sogar schon im März nutzen, weil der Platz eher frei wird. Und es kommt noch besser: „Herr Mütze stellt uns die beiden Rechnungskopien der Abschleppfirma zur Verfügung“, teilt Bettina Benner mit. „Wir werden nach Vorlage der Rechnungen die Kostenübernahme prüfen.“ Jürgen Mütze, der zurzeit seinen Urlaub außerhalb von Dresden verbringt, atmet auf, als er von der guten Nachricht erfährt.

