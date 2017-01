Ende einer Minikrise!? Nach drei Niederlagen in Folge kommt den Füchsen Crimmitschau gerade recht. Die Gäste werden über den Schiri schimpfen.

Patrik Parkkonen (links) freut sich mit Dennis Palka über seinen super herausgespielten Treffer zum 3:1. Am Sonntag hat der finnische Verteidiger seine Scorerpunkte 37 und 38 gesammelt, womit er der mit Abstand beste Verteidiger der Liga ist. Foto: Gunnar Schulze

Den schwachen Januar (bis dahin nur sieben Punkte aus acht Spielen) haben die Füchse versöhnlich beendet und den 2 500 Fans in der Weißwasseraner Eisarena den siebenten Sieg im siebenten Sachsenderby geschenkt. Gegen das Tabellenschlusslicht ETC Crimmitschau konnten die Füchse einen 5:3 (3:1, 1:0, 1:2)-Sieg einfahren und sind jetzt punktgleich mit Kaufbeuren Tabellenfünfter. Ein Platz unter den ersten Sechs wäre deshalb so wichtig, weil er zum direkten Einzug in die Play-offs berechtigt.

Dabei begann das Spiel aus Füchse-Sicht nicht gut. Zwar spielten die Gastgeber von Beginn an mit hohem Tempo und gaben mit einem Schlagschuss, der nach der Torwartparade knapp am Tor vorbeitrudelte, das erste Warnzeichen ab, aber die Gäste gingen etwas überraschend in Führung. Verteidiger Nick Bruneteau stand bei einem Steilpass der Gäste schlecht, die Gäste kamen zum Abschluss, Mark Lee netzte den Abpraller ein (6.). Aber die Füchse zeigten sich nicht geschockt und spielten ruhig weiter. Als Ostwald dann den auf der Verteidigerposition lauernden Svoboda anspielte und dieser von den Gästen nicht angegriffen wurde, nahm der Tscheche genau Maß und traf halbhoch in die linke Ecke des Tores. Dem Gästetorwart Ryan Nie war die Sicht verdeckt (9.). Eine Minute später gab es eine umstrittene Szene. Roberto Geiseler bekam an der gegnerischen Blauen Linie einen Puck nicht unter Kontrolle, Gollenbeck war auf und davon, und Geiseler konnte ihn nur von hinten am Abschluss hindern. Glück für die Füchse, dass es keine Strafe oder gar einen Penalty gab. In der 14. Minute nutzten die Füchse einen Konter zum Führungstreffer. Jakub Svoboda wurde auf der linken Seite tief geschickt und spielte blitzschnell den vor dem Tor völlig freien Jeff Hayes an. Der machte noch eine Finte und schoss dann über die Fanghand von Nie zum 2:1 ein. Zwei Minuten stand es nach dem wohl schönsten Angriff des Spiels 3:1. Jens Heyer spielte Thomas Götz frei. Der hätte schießen können, legte aber im letzten Moment auf Patrik Parkkonen ab, der den Puck ins leere Tor schoss. Die Zwei-Tore-Führung der Füchse nach dem ersten Drittel ging in Ordnung, weil sie viel aktiver waren und den Gästen mit einer einfachen Spielweise (lang spielen und hinterherlaufen) zu viele Fehlpässe unterliefen.

Im Mitteldrittel zogen sich die Füchse etwas zurück, die Crimmitschauer musste ja etwas tun. Die Gäste spielten aber weiterhin zu ungenau, kämpften zwar, aber brachten das Füchse-Tor nur selten in Gefahr. Eine weitere strittige Szene mit Folgen gab es dann in der 37. Minute. Die Gäste spielten in Unterzahl, als Mark Lee bei einem Konter unglücklich (aber schmerzhaft) in Füchse-Torwart Konstantin Kessler hineinrauschte. Bruneteau war sofort zur Stelle und suchte die Auseinandersetzung mit Lee, warf dabei seine Handschuhe weg und legte sich danach bauch noch mit dem Crimmitschauer Torwart an, „bettelte“ förmlich um eine Spieldauerstrafe. Aber er bekam sie nicht, sondern sogar zwei Strafminuten weniger als der Crimmitschauer Lee. Die Gäste mussten danach in doppelter Unterzahl spielen, Jens Heyer nutzte das im Nachschuss zum Treffer zum 4:1.

Im Schlussdrittel wollten die Füchse offensichtlich nichts mehr riskieren und auch Kräfte sparen. Aber die Gäste kamen nach einem unnötigen Scheibenverlust der Füchse im Nachschuss durch Pinizzotto zum 2:4. Die Scheibe trudelte über die Torlinie (49.). Den Schalter wieder umzulegen, fiel den Füchsen schwer. Trainer Hannu Järvenpää nahm eine Auszeit, um dafür zu sorgen, dass der Sieg nicht mehr in Gefahr gerät. Dann aber belohnte sich der wieder agile Dennis Swinnen für seinen Aufwand. Am Ende einer Strafzeit, die er mit viel Tempo selbst herausgeholt hatte, wurde er von Thomas Götz freigespielt. Anstatt wie bei vielen Situationen zuvor wieder abzulegen, zog Swinnen diesmal hart und flach ab und traf zum 5:2 (54.)– die Vorentscheidung, auch wenn Lee, der unbedrängt ums Füchse-Tor laufen und abschließen durfte, noch für den dritten Crimmitschauer Treffer sorgte (58.). Die Gäste nahmen danach auch noch ihren Torwart vom Eis, brachten die Füchse aber nicht mehr in Gefahr.

Am Freitag kommt jetzt der Tabellenvorletzte Heilbronn nach Weißwasser, bevor am Sonntag die schwere Fahrt nach Frankfurt/Main (2.) ansteht.

