Ende einer Ausfahrt

Zwischen Gersdorf und Berggießhübel kam es zu einem Unfall zwischen Fahrrad- und Motorradfahrern. © Marko Förster

Am Donnerstag kam es auf der Straße zwischen Gersdorf und Berggießhübel bei Pirna zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen Fahrrad- und Motorradfahrern. Rund 25 Radfahrer waren in einem Pulk Richtung Berggießhübel unterwegs. In einer Kurve passierte es: Ein 37 Jahre alter Radfahrer fuhr zu weit auf der Gegenfahrbahn. Zwei entgegenkommende Motorradfahrer konnten nicht schnell genug reagieren. Der Radfahrer stieß mit dem ersten Motorrad zusammen. Das zweite erwischte eine 31-jährige Radfahrerin.

Alle vier Beteiligten wurden verletzt - davon der 37-jährige Radfahrer schwer. Der Sachschaden beträgt rund 2 000 Euro. Die Polizei ermittelt. Auf der Straße kam es bis gegen 14.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. (mf)

zur Startseite