Ende einer Ära Zweitligafußball am Montag gibt es in der nächsten Saison nicht mehr im frei empfangbaren TV.

Union-Trainer Jens Keller hält ein Sport1-Mikrofon in der Hand – bei der letzten Liveübertragung des Spartenfernsehsenders. © dpa

Als im Braunschweiger Stadion die Lichter ausgingen, räumten die Angestellten von Sport1 letztmals nach einem Montagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga ihre Sachen zusammen. Nach mehr als 23 Jahren endete am 32. Spieltag eine Ära des Fernsehfußballs. „Das ist emotional“, sagte Sport1-Geschäftsführer Olaf Schröder.

Am 18. Oktober 1993 begann die Zeit des Livespiels am Montagabend beim DSF. So hieß der Spartensender damals. Carsten Fuß kommentierte die Partie FC St. Pauli gegen den VfL Bochum. Er arbeitet immer noch bei Sport1. Eine Moderation gab es bei der Premiere noch nicht.

Beim Abschied am Montag saß Markus Höhner am Mikrofon und kommentierte den 3:1-Erfolg von Eintracht Braunschweig im Spitzenduell gegen Union Berlin. Ohne Brimborium oder warme Worte endete 22.15 Uhr die TV-Übertragung mit dem offiziellen Namen „Hattrick“.

Sport1 wollte am Dauerbrenner festhalten. Der Sender verlor aber im Sommer beim Wettbieten der Deutschen Fußball-Liga. „Wir haben bei der Ausschreibung alles dafür getan, dass Fußball Hauptbestandteil von Sport1 bleibt. Dennoch gab es auch Verlierer bei der Ausschreibung“, sagte Schröder. Er gab ungewohnt ehrlich für die Branche zu: „Es tut weh, dass wir die 2. Bundesliga verloren haben.“ Montagabende ohne das Zweitliga-Spiel „sind Schmerzen für Sport1.“

Künftig zeigt Sky die letzte Partie des Zweitliga-Spieltages exklusiv. Der Bezahlfernsehsender übertrug bisher parallel zu Sport1. Letzterer sicherte sich bei der Ausschreibung nur ein kleines Paket für die Highlight-Berichterstattung am Sonntag von 6 bis 15 Uhr. Die Talkshow „Doppelpass“ bleibt erhalten.

Das Montagsspiel bei Sport1 brachte für den Spartensender starke Quoten. Beim Abschied schauten 1,16 Millionen Fußballfans zu und sorgten für einen Marktanteil von 3,7 Prozent. Das sind ähnliche Zahlen wie beim ersten Montagsspiel am 18. Oktober 1993 mit 1,2 Millionen Zuschauern und 4,3 Prozent Quote. Regelmäßig schaute gut eine Million zu. Den Spitzenwert erzielte das DSF 1997 bei der Übertragung der Partie Hertha BSC gegen 1. FC Kaiserslautern mit 2,78 Millionen Zuschauern.

Den Sendeplatz muss Sport1 jetzt anders füllen. „Die gute Nachricht für alle Fußballfans: Sport1 bleibt am Montagabend ihre Anlaufstelle Nummer eins im Free-TV“, sagte Chefredakteur Dirc Seemann. Mehr verriet er noch nicht. „Die Details zu unserem neuen Programm-Angebot geben wir in Kürze bekannt.“ (dpa)

