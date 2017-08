Ende des Schleichverkehrs ist in Sicht Am-Jacobstein-Anwohner sind von den vielen Autos in den Nebenstraßen genervt. Doch es gibt eine gute Nachricht.

Viele Autos quetschen sich durch die enge Straße Am Jacobstein, seit die Meißner Straße vor Wackerbarth stadteinwärts gesperrt ist. Die Anwohner sorgen sich deshalb um ihre Sicherheit. Obwohl die Baustelle bleibt, können sie bald mit Entlastung rechnen. © Arvid Müller

Vom ersten Tag an gab es Probleme. Seit die Meißner Straße vor Schloss Wackerbarth stadteinwärts gesperrt ist, nehmen viele Autofahrer nicht die offizielle Umleitung durch Kötzschenbroda, sondern nutzen die engen Straßen durch Niederlößnitz als Schleichweg. Anwohner der Straße Am Jacobstein und in der Ludwig-Richter-Allee sorgen sich seitdem um ihre Sicherheit, ihre parkenden Autos und Nachtruhe.

Sogar im Stadtrat wurde das Problem besprochen. Doch viel geändert hat sich an der Verkehrssituation nicht. Nach wie vor quetschen sich sogar große Lastwagen durch die Straßen. Obwohl die Stadt ein Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen für die Route erteilt hat. Ein Anwohner hat sich deshalb wieder bei der Verwaltung beschwert. Seine E-Mail liegt auch der SZ vor.

„Wir als Anwohner haben den hundertfachen Verkehr vor der Haustür, wackelnde Zimmerdecken, wenn mehrfach täglich Vierzigtonner sich durch die Gasse quälen“, schreibt er. Hinzu komme die ständige Angst, von rasenden über den Bordstein fahrenden Fahrzeugen verletzt zu werden. „Von Nachtruhe kann keine Rede mehr sein. Mit anderen Worten mega Dauerstress“, steht in der E-Mail. Der Stadt wirft der Radebeuler vor, keine funktionierende Abhilfe geschaffen zu haben und damit sogar billigend in Kauf zu nehmen, dass etwas Schlimmeres passieren könnte, schreibt er.

Ingolf Zill von der Radebeuler Verkehrsbehörde erklärt auf SZ-Nachfrage, dass die Stadt aus verkehrsrechtlicher Sicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe, um den Verkehr zu beruhigen. Ein Beispiel ist das Durchfahrtsverbot für Lastwagen. Ob sich die Lkw-Lenker tatsächlich daran halten, dürfe die Stadt jedoch nicht selbst kontrollieren. Das sei Aufgabe der Polizei. Die Beamten hätten ihre Hilfe zugesagt, sagt Zill. Ihm sei aber bewusst, dass es nicht genügend Kontrollen gibt, damit Lkw-Fahrer tatsächlich abgeschreckt werden. Beim derzeitigen Personalstand könne er der Polizei dafür aber keinen Vorwurf machen, so Zill.

Ein anderer Wunsch der Anwohner, nämlich die Straße Am Jacobstein mit Pollern abzusperren, wurde nicht umgesetzt. Denn es handelt sich schließlich um eine öffentliche Straße, auf der jeder fahren darf. Man könne nicht die Allgemeinheit bestrafen, nur weil manche sich nicht an die Regeln halten, sagt Zill. Gemeint sind diejenigen, die zu schnell durch das Wohngebiet fahren. „Wir führen nach wie vor intensive Geschwindigkeitskontrollen in der Straße Am Jacobstein und in der Ludwig-Richter-Allee durch“, sagt Zill. Zwar würden auch Verstöße festgestellt, aber nicht in großem Ausmaß. „Es ist verständlich, dass man die Geschwindigkeit schneller empfindet, wenn ein großer Lkw nah an einem vorbeifährt“, so Zill. Die meisten hielten sich aber ans Tempolimit.

Der Leiter der Verkehrsbehörde hat auch gute Neuigkeiten für die Anwohner. Am 16. August wird die Baustelle auf der Meißner Straße abgenommen. Fünf Tage später startet zwar der Bau der Straßenbahnhaltestelle, doch mit Schleichverkehr müssen die Niederlößnitzer dann nicht mehr rechnen. „Das Baufeld wird über 200 Meter lang sein“, sagt Zill. Damit liegt auch die Wackerbarthstraße im gesperrten Abschnitt und die Zufahrt zur Straße Am Jacobstein ist nicht mehr frei.

Die Anwohner müssen dann selbst die Umleitung durch Kötzschenbroda nutzen, wenn sie aus Richtung Coswig kommend zu ihren Häusern wollen. Der Haltestellenbau soll voraussichtlich bis Ende September dauern.

