Ende des Saisonknicks in Sicht Die Zahl arbeitsloser Menschen im Kreis blieb im Februar auf niedrigem Niveau stabil. Freie Stellen zeigen: Es wird Frühling.

Minimale Entspannung am Arbeitsmarkt, ansonsten eine unveränderte Arbeitslosenquote – das ist die Februar-Bilanz der Bundesagentur für Arbeit. Einen leichten Zugang der Arbeitslosigkeit hatte es wie erwartet zu Beginn der Wintersaison gegeben. „Bereits jetzt zeigen sich, mit einem geringen Rückgang der Arbeitslosenzahl, erste Signale für eine positive Entwicklung in den nächsten Monaten“, sagt Gerlinde Hildebrand, die Chefin der Pirnaer Arbeitsagentur. „Unsere regionalen Unternehmen sind bereit für die kommenden arbeitsreichen Monate und setzen bereits deutliche Zeichen.“ Demnach habe sich im Februar die Nachfrage nach Arbeitskräften im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Vergleich zum Januar bereits um fast 30 Prozent erhöht.

Insgesamt waren im Februar 8 774 Menschen ohne Arbeit, nur sechs weniger als im Januar. Das sind 6,9 Prozent aller potenziellen Erwerbstätigen im Landkreis. Die Quote blieb unverändert im Vergleich zum Januar. Deutschlandweit waren 6,3 Prozent arbeitslos, in Sachsen 7,6 Prozent. Im Februar vor einem Jahr waren im Kreis noch 1 200 Menschen mehr ohne Arbeit. Fast 2 000 Menschen haben im Januar einen neuen Job begonnen, ebenso viele haben sich beim Arbeitsamt neu oder erneut arbeitslos gemeldet.

In den vier Geschäftsstellen stellt sich die Lage folgendermaßen dar: Freital lag im Februar mit gut 2 600 Arbeitslosen (6,2 Prozent) unverändert, Dippoldiswalde mit rund 1 000 Menschen ohne Arbeit (5,1 Prozent) ebenso. In Pirna waren rund 4 050 Menschen arbeitslos (7,7 Prozent), den höchsten Rückgang der Arbeitslosigkeit um 35 Menschen verzeichnete im Februar Sebnitz. Dennoch ist die Arbeitslosenquote in der Grenzregion kreisweit unverändert am höchsten. Mit 2 000 arbeitslosen Menschen lag sie im Februar bei 8,5 Prozent.

Arbeitgeber meldeten im Februar 536 freie Arbeitsstellen. Somit sind derzeit im Landkreis insgesamt fast 1 800 Stellen unbesetzt. Den größten Bedarf an Arbeitskräften haben nach wie vor die beschäftigungsstärksten Branchen des Landkreises. Gut 300 Stellen waren etwa im verarbeitenden Gewerbe frei, 235 Arbeitnehmer werden derzeit im Gesundheits- und Sozialwesen gesucht. Auch im Baugewerbe (224 Stellen), im Gastgewerbe (200 Stellen) und im Handel (115 Stellen) sind Angebote in größerem Umfang vorhanden. In der Zeitarbeit gibt es derzeit 253 offene Jobs.

Schüler fangen mit Bewerbungen an

Schon mehr als 900 Schüler haben bei der Berufsberatung der Pirnaer Arbeitsagentur ihr Interesse auf offene Azubi-Stellen im Landkreis angezeigt. Diesen Bewerbern stehen aktuell 883 betriebliche Ausbildungsstellen gegenüber. Die meisten Angebote kommen derzeit aus der Hotellerie und Gastronomie (100) und dem Einzelhandel (71). Es werden aber auch künftige Uhrmacher (34), Zerspanungsmechaniker (38), Werkzeugmechaniker (23) oder Kfz-Mechatroniker (21) gesucht.

