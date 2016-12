Ende des Papierkriegs Das vor zwei Wochen abgesagte Stadt-Derby zwischen dem Dresdner SC und den Kickern von der SG Weixdorf wurde nun am Sonnabend nachgeholt.

© Uwe Soeder

Fußball-Landesklasse Ost. Zuvor hatte sich diese Partie zum Aufreger in der Landesklasse Ost entwickelt. Es gab reichlich Papierkrieg und am Ende ein Spiel, was eigentlich keiner wollte. Zumindest nicht an diesem Termin am vergangenen Sonnabend. Was war denn da nun los eigentlich im Vorfeld?

Zum eigentlichen Spieltag war der Rasenplatz des Heinz-Steyer-Stadions nach heftigen Regenfällen und aufgrund des tiefen Untergrundes von der Stadt gesperrt worden. Weixdorf ging daraufhin in die Offensive und legte gegen die Absage beim Sächsischen Fußballverband eine Beschwerde ein. Denn auf dem Ausweichplatz im Ostragehege – einem Kunstrasenplatz – fand durchaus Spielbetrieb statt.

Kunstrasenplatz war ausgebucht

Doch der Dresdner SC wurde vom Sportgericht freigesprochen. Es lag kein Fehlverhalten des Vereins vor, da der Ausweichplatz nur angemietet werden kann und an diesem Wochenende bereits ausgebucht war. Die Weixdorfer stellten auch einen Antrag auf Verlegung der Nachholpartie auf März 2017. Der DSC gab sein Einverständnis für alle Nachholtermine, die laut Rahmenterminkalender möglich sind.

Doch Staffelleiter Gerald Socha legte gleich den ersten infrage kommenden Termin für den Nachholer fest. Seine Begründung: „Mir lag bis fünf Tage vor dem Spieltermin kein schriftlicher Antrag von beiden Mannschaften für eine Verlegung vor. Also wurde der 3. Dezember benannt, zumal ich angehalten bin, ausstehende Spiele noch in diesem Kalenderjahr auszutragen.“ Warum es nun trotz der bestehenden Bereitschaft beider Vereine keine Einigung über einen anderen Nachholtermin gab, wusste am Sonnabend schließlich keiner so richtig.

Gespielt wurde nun auf einem teilweise hartgefrorenem und auch unebenen Geläuf. Statements wie „Vor 14 Tagen sah der Platz besser aus“ oder „Wahnsinn, hier ist große Verletzungsgefahr gegeben“ machten die Runde im Heinz-Steyer-Stadion. Den nur 149 Zuschauern wurde dann auch kein fußballerisches Schmankerl angeboten. Die erste Halbzeit gehörte klar den Hausherren, die es aber versäumten, mehr als nur das 1:0 durch Julius Wetzel vorzulegen. In der zweiten Hälfte taute Weixe auf und kam durch Felix Röthig zum Ausgleich. Für seine Elf war es der erste Auswärtspunktgewinn in dieser Saison.

„Wir können damit leben und das Spiel endlich abhaken“, lautete das Resümee von Weixe-Trainer Holger Steinhardt. Allerdings gab es dann doch den prognostizierten Wermutstropfen in seiner Mannschaft, denn für Stefan Puchta war die Partie nach 31 Minuten beendet. Der 27-Jährige musste mit dem Verdacht auf einen Muskelfaserriss vom Feld und schimpfte: „Auf so einem Platz zu spielen ist großer Mist.“ Der Dresdner SC war dagegen mit dem 1:1-Unentschieden nicht zufrieden. Spielmacher Marco Britschka war sauer: „Das ist zu wenig, hier war mehr drin.“ (jj)

Weixdorf: Kalies - Wagner, Puchta (31. Rütze), Klausnitzer (90.+1 Jürich), Kurzreuther, Zickler, Böhm (78. Ihde), Röthig, Kramosch, Eisold und Hoffmann.

zur Startseite