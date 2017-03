Ende des Leerstands in Sicht Ins ehemalige Schuhgeschäft auf der Bautzener Reichenstraße 19 zieht wieder Leben ein. Kunden mit kleinem Geldbeutel wird es freuen.

In der Reichenstraße 19, gegenüber vom Eiscafé, eröffnet am Gründonnerstag ein Euroshop. Mit der Einrichtung des Ladens wird am 5. April begonnen. © Carmen Schumann

Noch sind die Schaufensterscheiben an der Reichenstraße 19 mit Folien verhängt. Aber ein Aushang weist darauf hin, dass hier in Kürze ein Euroshop einzieht. Jens Dietrich von der zentralen Verwaltung des Unternehmens in Würzburg lüftet schon mal das Geheimnis, das sich hinter dem „in Kürze“ verbirgt: „Zum Gründonnerstag, dem 13. April, wollen wir unsere Türen erstmals aufschließen“, sagt er.

Hinter der Bezeichnung „Euroshop“ verbirgt sich die Geschäftsphilosophie, dass ausnahmslos alle Waren für nur einen Euro verkauft werden. „Wir sind ein stark expandierendes Unternehmen“, sagt Jens Dietrich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es deutschlandweit 273 solche Shops. Und in den nächsten Tagen sollen weitere eröffnet werden. Wenn die Bautzener Filiale ihre Türen Mitte April aufschließt, wird sie schon die Nummer 278 sein.

Bautzen sei eine verhältnismäßig kleine Filiale. Doch sei sie groß genug, um das Standardsortiment der Euroshops zu führen, das es deutschlandweit in jedem Laden gibt. Dazu gehören Süßwaren, Getränke, Schreib- und Haushaltswaren, Kosmetikartikel und Kerzen sowie Spielwaren und kleine Elektrogeräte. „Unsere Spezialität sind die Heliumballons, die man bei uns befüllen lassen kann“, sagt Jens Dietrich. Die Standardartikel seien jederzeit vorrätig. Hinzu kämen entsprechend der Jahreszeit spezielle Angebote, so zu Weihnachten und zu Ostern. Natürlich werden zur Neueröffnung am Gründonnerstag also jede Menge österliche Dekoartikel zu haben sein. Zuweilen soll es auch spezielle Highlights als Überraschung für die Kunden geben, kündigt Jens Dietrich an.

Eröffnung Mitte April

Mit dem Aushang an der Schaufensterscheibe suchte das Unternehmen auch Personal. Wie Jens Dietrich mitteilt, sind die freien Stellen aber mittlerweile schon besetzt. Es sei überhaupt kein Problem gewesen, in Bautzen geeignete Bewerber zu finden, stellt er erfreut fest. – Momentan tut sich hinter den mit Folie verhangenen Schaufensterscheiben noch nichts. Jens Dietrich sagt, dass für das Herrichten eines neuen Geschäfts in der Regel zwei Wochen ausreichend sind. Die technische Infrastruktur des früheren Schuhgeschäfts passe. „Wir müssen also keine größeren baulichen Veränderungen vornehmen“, sagt er. Die Regale und Warenträger seien standardisiert. Voraussichtlich werde ab dem 5. April mit dem Einbau der Ladeneinrichtung begonnen. Ab dem 11. April sollen dann die Waren angeliefert werden, sodass der Euroshop am 13. April wie geplant eröffnet werden kann.

Was die Öffnungszeiten betrifft, so werde man zunächst mit den Standardöffnungszeiten beginnen. Bundeseinheitlich haben die Euroshops montags bis freitags von 9.30 bis 19 Uhr und sonnabends von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet. Sollte es sich aber herausstellen, dass diese Öffnungszeiten für die Bautzener Reichenstraße nicht praktikabel sind, können sie auch den örtlichen Verhältnissen angepasst werden, sagt Jens Dietrich.

Das Anika-Schuhgeschäft, ein ostdeutsches Unternehmen, hatte sich Ende vergangenen Jahres von der Reichenstraße verabschiedet. Dieses war seit 2011 hier ansässig gewesen. Zuvor befand sich unter der gleichen Adresse für nur wenige Monate eine Apotheke.

