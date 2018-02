Ende der „Zwei-Klassen-Medizin“?

"Warum sollen die nicht mehr für ihre Gesundheitsversicherung bezahlen" Ach Berg, Du sagst doch selbst: "Wir haben hierzulande eine Klassengesellschaft" Das ist der Unterschied zur Solidargesellschaft. Und in einem bestimmten Maß ist das auch gut so, denn sonst verschwindet der Anreiz Geld verdienen zu wollen. Es ist ja nicht so, dass die Einkommensgrenze für die Möglichkeit der PKV unerreichbar hoch ist. Und wer dann in der GVK bleibt zahlt, trotz Gehaltserhöhung dann auch nicht mehr Beiträge.