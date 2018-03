Ende der Winterpause bei Bauarbeiten auf der B 96

Symbolbild. © Archiv SZ

Ebersbach-Neugersdorf. Nachdem wegen Frost am 26. Februar nicht mit den Bauarbeiten auf der B 96 in Ebersbach begonnen werden konnte, sollen diese nun am Montag starten. Darüber informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Demnach werden die Arbeiten auf dem noch verbliebenen Teilstück von rund 160 Metern wieder aufgenommen.

Bis voraussichtlich Ende Juli sollen laut Lasuv die restlichen Abschnitte von Straße, Geh-/Radweg und Stützmauer einschließlich der Arbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen sowie ausstehender Restleistungen fertiggestellt werden. Dafür wird die Verkehrsführung geändert: Fahrzeugen über 3,5 Tonnen ist es nicht mehr gestattet, die B 96 im Baustellenbereich zu passieren. Die Umleitung erfolgt in beide Richtungen großräumig über die S 151, B 178 und S 148 (Löbau–Neugersdorf). Busse fahren über die Hermann-Wünsche-Straße, die Haltestelle „Am Sonneberg“ wird nicht bedient. Fußgänger gehen auf den gekennzeichneten Flächen im Baubereich. (SZ)

