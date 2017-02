Ende der Vollsperrung abzusehen Die Großraschützer Straße in Großenhain wird endlich wieder freigegeben. Die drei Wochen wurden voll ausgeschöpft.

Immer noch kein Durchkommen für alle, die keine Baufahrzeuge sind, auf der Großraschützer Straße Richtung Stadtzentrum. © Anne Hübschmann

Am Freitagnachmittag wird die Vollsperrung der Großraschützer Straße im Bereich des ehemaligen Brückenbauwerkes endlich aufgehoben. Das teilte die Stadtverwaltung Großenhain gestern mit.

Am Dienstag hieß es noch, erst am Sonnabend werden die Umleitungsschilder weggeräumt. Drei Wochen sind seit Baubeginn vergangen. Für den weiteren Baufortschritt wird nun bis zur Errichtung einer temporären Umfahrung der Verkehr in beide Fahrtrichtungen möglich sein – mit Einschränkungen. Die Verkehrsregelung ist wie vor dem Brückenabriss, so Stadtsprecherin Diana Schulze. Das heißt, mittels Verkehrszeichen wird der Verkehr an der Engstelle, wo die Brückenwiderlager standen, vorbeigeleitet. Aufgrund von teils nicht befestigten Fahrbahnrändern im Zuge des Abbruchs ist ein gleichzeitiges passieren in dem Bereich nicht möglich.

Die Fahrspur wird mittels Baken kenntlich gemacht. Damit ändert sich die Ansage, dass der Verkehr auf der zeitweiligen Umfahrung zweispurig aneinander vorbeigeführt wird. Ein Begegnungsverkehr ist aufgrund der gegebenen Situation nun doch nicht möglich.

