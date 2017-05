Ende der Pkw-Umleitung durch Reichenbach rückt näher Ende Mai soll die B 6 nördlich der Kleinstadt wieder befahrbar sein. Dann geht es in Richtung Motel und Markersdorf weiter.

Die Umleitung für Lkw ist in Reichenbach klar ausgeschildert. Einige Laster suchen sich dennoch die kürzesten Wege. Die Einhaltung der Umleitung soll verstärkt kontrolliert werden. Für Pkws gibt es bald eine neue Strecke. © nikolaischmidt.de

Reichenbach. Für Reichenbach und die Dörfer entlang der Lkw-Umleitungsstrecke über die S 111 gehen die Belastungen durch die Baustelle auf der Bundesstraße 6 in die fünfte Woche. Die Begleitung der Schulkinder in Reichenbach durch Lotsen am Morgen funktioniert. Ärger hat es bislang vor allem infolge der kurzfristig vor Baubeginn geänderten Abläufe gegeben. Dadurch wurde die Pkw-Umleitung mitten durch die Kleinstadt gelegt. Und anders, als vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr angekündigt, sind drei Kreuzungen nördlich von Reichenbach bislang vollgesperrt. Die Baufirma sollte die Bürger in den dadurch von Reichenbach abgeschnittenen Dörfern vorher per Handzetteln informieren. Das hat sie nach Informationen der Stadtverwaltung aber nicht getan. Inzwischen hat sich die nicht ausgeschilderte Umleitung für die Einheimischen größtenteils eingespielt. Für Unverständnis bei den Bürgern sorgen außerdem Polizeikontrollen an den gesperrten Kreuzungen und das Blitzen durch den Landkreis auf der Weißenberger Straße in dem Bereich, wo während der Bauzeit 30 km/h ausgeschildert worden sind. Zumindest hat die Öffnung der Mengelsdorfer Kreuzung kurz vor und nach dem Hexenfeuer funktioniert.

Auf solche Absprachen nehmen die Bürgermeister der betroffenen Kommunen in den Bauberatungen Einfluss. Die Festlegung der Umleitungsstrecken und die Beschilderungen liegen aber nicht in den Händen der Gemeinden. Markersdorf wird voraussichtlich ab Juni mehr als bisher von der Baustelle betroffen sein. Bislang seien die Beeinträchtigungen für die Bürger im Vergleich zu den Belastungen, denen die Reichenbacher ausgesetzt sind, überschaubar, sagte Bürgermeister Thomas Knack jetzt im Gemeinderat. Dort gab er einen Ausblick, wie die weiteren Bauarbeiten nach dem derzeitigen Stand geplant sind.

Spätestens Ende Mai soll der Teil der Bundesstraße nördlich von Reichenbach fertig sein. Dann werden die Kreuzungen wieder befahrbar sein. Die Baustelle rückt dann unter weiterer Vollsperrung in Höhe von Oberreichenbach bis zum ehemaligen Motel vor. Gebaut werden soll dort vom 30. Mai bis zum 17. Juni. Dann müssen Pkw zwischen Reichenbach und Görlitz in beiden Richtungen über die Kreisstraße zwischen Reichenbach und Königshain fahren. Auch, wer nur von Reichenbach nach Markersdorf oder umgekehrt fahren will, muss einen Umweg einplanen.

In Markersdorf selbst wird die Sperrung spätestens ab Juni Firmen und die kleinen Geschäfte neben dem Gasthaus „Zur Brauerei“ und den „Gerichtskretscham“ in Holtendorf treffen. Der Durchgangsverkehr und damit die „Laufkundschaft“ auf der Bundesstraße fallen dann weg. Vom 19. Juni bis 2. Juli soll vom Kanonenbusch bis zur Einfahrt ins Gewerbegebiet gebaut werden. Die Kreuzung am Gewerbegebiet soll halbseitig befahrbar bleiben.

Danach geht es vom 3. Juli bis 6. August mit den Bauarbeiten von der Kirchstraße in Markersdorf bis zur Einmündung B 6/S 125 in Holtendorf weiter. Für Busse und Anlieger soll es eine Ampelreglung geben. Auch diese Kreuzung soll halbseitig befahrbar sein. In dieser Zeit ist außerdem geplant, den Lückenschluss des Gehweges in Markersdorf bis in Höhe des Duroc-Steins herzustellen und die Bushaltestelle am Dorfmuseum zu verlegen. Am schwierigsten für Markersdorf wird der letzte Teil der Arbeiten im August. Dann wird von der Einfahrt ins Gewerbegebiet bis zur „Brauerei“ gebaut. Der Verkehr innerhalb der Ortschaft soll dann über den Winklerberg und die Kirchstraße in Markersdorf erfolgen.

