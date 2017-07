Ende der Käfighaltung Aufatmen im Bärenwald: Betreutes Wohnen für Kosovos befreite Kneipenbären.

Nach Jahren der Käfighaltung können sich die Bären nur schwer an ihr großes Gehege gewöhnen. © picture alliance / ap photo

Es zirpt und zwitschert über den Wipfeln des weitläufigen Bärenwalds. Doch der Drang zum Gitter ist bei den meisten seiner dickfelligen Bewohner noch immer ungebrochen. Zwei Schritte nach links, zwei Schritte nach rechts: Als wäre sie noch immer in ihrem einstigen Verlies eingezwängt, tappst die Braunbärin Kassandra an der Umzäunung ihres über einen Hektar großen Geheges unweit des Kosovo-Dorfs Busia auf und ab.

Nach Jahren der Käfighaltung wiesen die meisten seiner Schützlinge ein „abnormales Verhalten“ auf, berichtet Afrim Mahmuti, der Direktor des 2013 von der österreichischen Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ eröffneten Bärenschutzzentrums 20 Kilometer südöstlich von Kosovos Hauptstadt Pristina: „Es benötigt viel Zeit und Pflege, bis frühere Restaurant-Bären wieder natürliche Verhaltens- und Lebensweisen entwickeln können.“

Jahrhundertelang wurden Bären auf dem Balkan und in Osteuropa unbarmherzig gejagt, mit Nasenringen und heißen Platten als Tanzbär abgerichtet – oder als Attraktion für die Gäste von Wirten in viel zu kleine Käfige gezwängt. Doch die schlimmsten Zeiten scheinen für Bären in Gefangenschaft in fast allen Balkanstaaten vorbei zu sein. Auch in Kosovo wurde 2010 ein Gesetz verabschiedet, das die private Haltung von Bären verbietet. Doch erst mit der Eröffnung des „Bärenwald Pristina“ vor vier Jahren konnten die geschundenen Kneipenbären endlich ein artgerechtes Zuhause finden: Auf einem Areal von insgesamt 16 Hektar versuchen mittlerweile 19 frühere Restaurantbären, ein natürliches Bärenleben zu erlernen.

Zu Demonstrationszwecken ist für die Besucher der frühere Käfig von Kassandra ausgestellt. In ihrem dachlosen Verlies hatte die Bärin in einem Dorf die ersten elf Jahre ihres Lebens ohne Schutz vor Sonne und Regen vegetiert. Völlig unterernährt wurde Kassandra schließlich 2013 von den „Vier-Pfoten“-Tierärzten befreit und in den Bärenwald überführt. Nach der Aufgabe seines Restaurants hatte der Betreiber die Bärin einfach sich selbst überlassen.

Genüsslich auf dem Rücken liegend räkelt sich die gutmütige Mira in der Mittagssonne. Zur Eingewöhnung verblieben die Bären erst einmal ein, zwei Jahre in kleineren Gehegen, bevor sie für das Leben in den größeren Freilandgehegen bereit seien, berichtet Mahmuti. Dort lernen sie das Aufspüren versteckten Futters, die Wiederentdeckung verschütteter Instinkte – und wagen im besten Fall sogar den nie erprobten Winterschlaf: „Aber manche Bären waren einfach zu lange in zu kleinen Käfigen eingesperrt und legen ihre Verhaltensstörungen niemals ab.“ Vom Plan des Auswilderns jüngerer Bären haben sich die Parkbetreiber wieder verabschiedet. Kosovo sei für eine Auswilderung „zu dicht bevölkert“, sagt Direktor Mahmuti. „Und frühere Käfigbären sind die Nähe zum Mensch einfach zu sehr gewöhnt.“

Am Anfang sei er „skeptisch“ gewesen, wie die Bevölkerung auf das Projekt reagieren würde, gibt Mahmuti offen zu. Denn Kosovo sei ein armes Land mit hoher Arbeitslosigkeit: „Die Sorge um den Naturschutz hat hier nicht unbedingt Priorität.“ Doch das Besucherecho sei so überwältigend, dass nun sogar ein Informationszentrum errichtet wird.

