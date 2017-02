Ende der Grippewelle nicht absehbar Dresden hat es in diesem Winter besonders stark erwischt. Fast 1 000 Menschen sind bereits an der Influenza erkrankt.

Überall wird geniest und gehustet. Im Schnitt wird jede Dresdner Arztpraxis derzeit von über 100 Erkältungspatienten pro Woche aufgesucht. Und einen Gipfel der Grippe- und Erkältungswelle gibt es bislang nicht. © dpa

Am Morgen fühlen sie sich noch gesund, am Abend liegen Grippepatienten bereits mit hohem Fieber und heftigen Kopf- und Gliederschmerzen im Bett. Dresden erlebt in diesem Winter die schwerste Influenza-Welle seit Jahren. Bislang sind 968 Menschen nachweislich erkrankt, wie die sächsische Landesuntersuchungsanstalt (LUA) und das Gesundheitsamt mitteilen. Rund ein Drittel der Fälle wurde allein in der vergangenen Woche gemeldet. Im letzten Jahr hatten sich bis zum gleichen Zeitpunkt gerade einmal 251 Dresdner mit dem Virus infiziert.

Mindestens ein Dresdner ist bereits an den Folgen der echten Grippe gestorben. Dabei handelt es sich um einen 86-Jährigen, der vor seinem Tod angab, geimpft worden zu sein, dies allerdings nicht belegen konnte. Auch einen größeren Ausbruch gab es. Anfang Januar erkrankten zwölf Patienten und Mitarbeiter einer Dresdner Klinik. Besonders betroffen sind laut LUA die 45- bis 64-Jährigen. Bei geimpften Menschen ab 60 Jahren deute sich an, dass der Wirkstoff weniger wirksam sei. Insgesamt liege die Wirksamkeit bei rund 41 Prozent gegen den dominierenden Virustyp. Auch ohne die echte Grippe haben Dresdens Hausärzte derzeit alle Hände voll zu tun. Im Schnitt werden wöchentlich 114 Patienten pro Praxis gezählt, die wegen Atemwegserkrankungen wie einer Bronchitis ihren Arzt aufsuchen. Das sind laut LUA nicht nur deutlich mehr als im vergangenen Winter, in dem es bereits überdurchschnittlich viele Erkältungen gab. Dresden ist neben Leipzig damit das Erkältungszentrum in Sachsen. Im Nachbarkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge zum Beispiel kommen 38 Erkältungspatienten die Woche auf eine Praxis.

Und ein Gipfel ist derzeit weder bei den Erkältungen noch bei der echten Grippe absehbar. Im Gegenteil: Noch werden Woche für Woche mehr Fälle gemeldet. Für Sachsen spricht die Landesuntersuchungsanstalt von einer Epidemie. Deshalb rät das Robert-Koch-Institut weiterhin, sich gegen Influenza impfen zu lassen. Denn der echten Grippe werden in Deutschland jährlich bis zu 20 000 Todesfälle zugeschrieben. In ganz Sachsen sind seit Herbst bislang elf Menschen an den Folgen der Erkrankung ums Leben gekommen. In der vergangenen Saison wurden bis in den Mai hinein Grippefälle gemeldet.

