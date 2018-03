Ende der Eiszeit Langsam lockert der Frost seinen lausig kalten Griff, das Land atmet wieder auf bei milderen Temperaturen. Damit schwindet aber auch so manches Kunstwerk, dass die Natur schuf.

Langsam schmilzt das Eis am Ufer der Elbe. © Christian Juppe

Lohmen/Dresden. Frostige Reliefs überzogen Steine und Gewässer, Eiszapfen verzierten Höhlen mit weißen Vorhängen. Solche Anblicke boten sich noch am Wochenende dem Betrachter entlang des alten Wehrs im Niezelgrund bei Lohmen.

Manche Passanten bannten die Schau der eisigen Schönheit noch schnell auf ein Foto, unser Reporter filmte die fragile und vergängliche Pracht. Denn die Wetter-Aussichten verheißen für die Skulpturen aus Wasser nichts Gutes.

Man muss nicht Goethes Osterspaziergang bemühen, um das Wetter der kommenden Tage zu beschreiben. Aber die Beobachtungen des Dichters können zutreffen: Denn schon bald sendet der Winter „fliehend, nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur“. Es wird Tag für Tag ein wenig wärmer, prognostiziert Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig, am Wochenende könnten die Temperaturen sogar zweistellig werden.



Bis dahin ist auch das letzte Eis auf der Elbe verschwunden. Allerdings kann es über Nacht regnen und morgens ist dann mit Glatteis zu rechnen, warnt der Meteorologe. Das gilt für alle Werktage dieser Woche. Frostig wird es aber nur noch nachts. (szo)

