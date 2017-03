Ende der Eiszeit

Am Sonntagmorgen war ich als Kampfrichter beim Spiel der Knaben eingesetzt und wie ich in der Pause so überlegte, was ich hier schreiben könnte, ratterte die Eismaschine an der Bande vorbei. Na ja, dachte ich, lange nicht mehr gesehen, kurzer Gruß zum Eismeister und vorbei war sie, um dann nach kurzer Zeit wieder vorbeizurauschen. Langsam kann man dieses Ding schon nicht mehr sehen, überlegte ich bei mir und merkte, dass eine gewisse Eishockeymüdigkeit in einem aufsteigt und man sich nach dem Frühjahr sehnt, wo endlich am Wochenende mal kein Eishockey ist.

Da kam die Spielpause bei den Männern vor dem Saisonhöhepunkt für die Fans gerade richtig, um noch mal Kraft zu schöpfen. Die Profis selber werden vom Trainer hart für die Playoffs rangenommen. Er will was erreichen, das wurde deutlich, und so wie die Jungs mitgemacht haben, wollen sie das auch. Alle die diese Einheit sahen, waren sich einig: So ein intensives Training haben wir seit Jahren zum Ende der Saison in Weißwasser nicht mehr gesehen. Wie wir mittlerweile wissen, hat es im ersten Spiel in Kassel noch nicht gereicht.

Aber langsam geht nun mal die Saison zu Ende und für einige ist sie bereits vorbei. Die Schüler zum Beispiel haben sich am Ende nach einem verkorksten Start in die Saison noch achtbar geschlagen. Die Playoffs wurden zwar klar verfehlt, aber zumindest haben sie es geschafft, in der nächsten Saison wieder in der höchsten Gruppe der Schülerbundesliga zu starten.

Erfolgreicher ist zurzeit die Jugend unterwegs. Nach einem souveränen Gruppensieg konnten sie sich für die Play-Offs qualifizieren und können jetzt gegen Chemnitz die Fahrkarte zum Endrundenturnier lösen. Die Jungs gehen als Favorit ins Rennen, und jeder der möchte, kann am Samstag in der Eisarena sehen, ob es klappt. Verdient haben sie es sich, zusammen mit ihrem finnischen Trainer Jari Heiniola.

Dass dieser Trainer dem Nachwuchs in Weißwasser hilft, sieht man nicht nur an der Jugend. Auch die Knaben, welche ebenfalls unter seiner Leitung trainieren, spielen diese Saison um die Ostdeutsche Meisterschaft ordentlich mit und können durch zwei Siege in den restlichen Spielen ihre Saison mit dem Meistertitel krönen. Nach dem, was ich von dieser Knabenmannschaft in dieser Saison gesehen habe, bin ich überzeugt, dass sie es schaffen werden. Bei den jüngeren Mannschaften sind wir überall gut dabei, aber hier sind die Spiele in erster Linie dazu da, die Grundlagen zu legen. Die Ergebnisse sind dort eindeutig zweitrangig.

Und wieder donnert die Eismaschine vorbei. Mittlerweile ist das Spiel auch rum und die Eisfläche wird für den Freilauf hergerichtet. Hier kann dann jeder mal ausprobieren, wie einfach es doch ist, sich auf dem Eis zu bewegen. Und merkt dann selbst sehr schnell, dass es doch nicht so einfach ist, wie es immer wieder aussieht, wenn wir die Spieler, ob groß oder klein, bei ihren Punktspielen beobachten.

Gleich ist die Eismaschine fertig und wieder habe ich ihr rund einen Kilometer auf dem Eis mehr oder weniger aufmerksam nachgeschaut. Im Grunde ist es das Fahrzeug, welchem ich in meinem Leben am meisten nachblicke, und so wird es sicherlich vielen Eishockeyfans ergehen. Wie viele Kilometer es zusammen in einer Saison sind – keine Ahnung, aber das kann jeder ruhig mal selber ausrechnen.

Bis zum Saisonende ist es noch ein Stück und ein paar Kilometer der Eismaschine nachschauen ist noch drin. Dazwischen hoffe ich, ein paar packende Drittel bei unseren Männern oder bei unserem Nachwuchs beobachten zu können.

Unser Autor Torsten Tiefensee war früher Hobbytorwart bei den „New Kings“ und ist bei den Füchse-Spielen

im Video/Audioteam tätig. Er äußert hier regelmäßig

seine Gedanken zum Eishockey in Weißwasser.

