Ende 2018 stehen die neuen Häuser Das Glasinvestareal ist die längste Zeit eine Brache. Im Frühjahr wollen die Investoren mit dem Bau starten. Zuvor wird abgerissen. Ohne Sprengung.

Bald nur noch Erinnerung. Das ruinöse Hochhaus auf dem Glasinvest-Gelände Meißner Straße in Radebeul-Ost. © Archiv/Arvid Müller Bald nur noch Erinnerung. Das ruinöse Hochhaus auf dem Glasinvest-Gelände Meißner Straße in Radebeul-Ost.

Sein Standort sowie die Brachfläche werden durch ein Wohngebiet samt Einzelhandel (Blick von der Meißner Straße) ersetzt. Drei Investoren arbeiten daran.

Noch dieses Jahr soll es komplett verschwinden, das alte rot-graue Glasinvestgebäude in Radebeul-Ost. Denn auf der rund 15 000 Quadratmeter großen Fläche zwischen Meißner Straße, Haupt- und Freiligrathstraße entstehen bald Wohnungen, ein Pflegeheim, Betreutes Wohnen und Geschäfte.

Etwa 300 Menschen werden hier künftig leben, sagt Peter Heil von der SWG Sächsische Wohnimmobilien GmbH. Sie gehört neben der Hentschke Bau GmbH Bautzen und der Wohnungsgenossenschaft Lößnitz eG zu den Investoren. Während die SWG im hinteren Teil des Areals sechs Häuser errichten wird mit insgesamt 64 Wohnungen – alle barrierearm und überwiegend zum Verkauf bestimmt, baut die Wohnungsgenossenschaft auf der Ecke Meißner Straße, Freiligrathstraße 31 Zwei- bis Vierraumwohnungen, die vermietet werden, sagt Michael Zenker, technischer Vorstand. Und spricht von bezahlbarem Wohnraum, den die Wohnungsgenossenschaft als größter Vermieter in Radebeul hier anbieten will.

Eigentlich hatte das Unternehmen vor, erst später bei Glasinvest einzusteigen, zuvor das Bauvorhaben Gellertpark zu realisieren, so Zenker. Dass es von Anfang an mit von der Partie ist, begründet er mit der gemeinsamen Tiefgarage. Damit starten die Arbeiten im April, wenn es wie geplant läuft. Also tauscht die Genossenschaft die Vorhaben, stellt den Gellertpark zurück.

Mit der Tiefgarage kommt auch Hentschke Bau ins Spiel. Die Firma wird sie errichten. 32 Plätze sind für die Wohnungsgenossenschaft vorgesehen. Von den übrigen 140 Stellplätzen die knappe Hälfte für die SWG-Wohnhäuser. Die anderen benötigt Hentschke Bau selbst. Für das Betreute Wohnen, das von der Volkssolidarität übernommen werden soll, und für ein Pflegeheim mit 88 Plätzen – in den zwei Gebäuden im Westteil des Gebietes, Ecke Meißner Straße/Hauptstraße. Darunter zieht Einzelhandel ein. Ein Bäcker samt Café, der Konsum, eine DM-Drogerie.

Wenn nächstes Frühjahr die Bagger für die Tiefgarage anrücken, wird fast das gesamte Gelände zur Baugrube, sagt Volker Böhme, Projektleiter bei Hentschke Bau. Aber bevor es so weit ist, muss die Brache beräumt werden. Zuerst verschwindet das alte Hochhaus. Böhme: Der Abbruchantrag ist eingereicht. Sobald die Genehmigung vorliegt, geht es los. Das Ziel der Bautzener: Das Hochhaus soll noch 2016 verschwinden. Doch ohne Sprengung. Die war im Stadtrat befürchtet worden. Vom Abtragen des Hochhauses Etage für Etage ist die Rede. Schließlich soll es selbst in dem alten Gebäude noch Ressourcen geben, so Peter Heil. Die müssen gesichert werden.

Etwa 500 000 Euro und vier bis sechs Wochen plant die Hentschke Bau GmbH für den Abriss ein. Wenn dann wie erwartet Ende Februar Baurecht erteilt wird, könne es tatsächlich im April mit dem Neubau losgehen, sagt Peter Heil.

Ganz ohne Auswirkungen auf das Umfeld wird sich der Bau jedoch trotz Verzichts auf eine Sprengung nicht realisieren lassen, sagt Böhme. Allein schon durch das Beräumen des Geländes, durch den Materialtransport. Und aufgrund der Größe der Baugrube könne es Einschränkungen für die Meißner Straße geben. Was die betrifft, so wünschen sich die Investoren, dass deren Sanierung möglichst gleichzeitig mit dem Glasinvest-Neubau abgeschlossen wird, nämlich im November 2018. Dabei zügig voranzukommen, erwarten die Investoren schon mit Blick auf die eingesetzten Summen. Peter Heil spricht von 16 Millionen Euro, bei Hentschke sind es 14 Millionen, die Wohnungsgenossenschaft rechnet mit sechs bis sieben Millionen Euro.

Doch bevor die Pläne umgesetzt werden, müssen sie noch verfeinert werden. Eine Forderung des Stadtentwicklungsausschusses, die diese Woche im Stadtrat eine Rolle spielte. Sein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan zu Glasinvest ist eine Voraussetzung für den Abriss. Bei den Hinweisen für die weitere Planung geht es nicht zuletzt um einen attraktiven Vorplatz an der Meißner Straße. Und um eine zehn Meter breite, öffentlich nutzbare Fußgängerachse durch das Gebiet.

