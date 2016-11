Emu-Feuerwehr wird ausgemustert Der B 1000 der Brößnitzer Feuerwehr soll ersetzt werden. Der Zusammenprall mit einem Laufvogel machte ihn berühmt.

Harry Heßlich begutachtete kurz nach dem Unfall den Schaden am Barkas der Feuerwehr Brößnitz, der durch einen Emu verursacht wurde. Heßlich saß damals am Lenker, als der Vogel gegen den B 1000 lief. Der Emu war vom Feuergeruch aufgeschreckt. © Klaus-Dieter Brühl

Klaus Pietsch kann sich noch ganz genau an jene denkwürdige Nacht erinnern, die in die Annalen der Brößnitzer Feuerwehr eingegangen ist. Das war im Oktober 2009. Pietsch, der damals noch Ortswehrleiter war, saß vorn im Barkas, als die Kameraden kurz nach Mitternacht zu einem Wohnungsbrand nach Blochwitz alarmiert wurden. Im Nachbardorf angekommen, lief ihnen plötzlich ein großes Tier mit langen Beinen entgegen.

Im gelben Licht der Straßenlaternen erkannten sie recht spät, dass es ein aufgeschreckter Emu war. „Mit so einem Riesenvogel rechnet man auf dem Dorf ja als Letztes. Eher mit einem Pferd oder einer Kuh“, sagt Pietsch und erzählt: „Der Emu kam frontal von vorn und hat uns voll getroffen.“

Der australische Laufvogel prallte mit der Brößnitzer Feuerwehr zusammen und hinterließ eine eingebeulte Motorhaube und eine kaputte Windschutzscheibe. Pietsch erinnert sich noch gut daran, dass der Barkas monatelang außer Dienst gestellt werden musste, weil lange Zeit unklar war, welche Versicherung die 2000 Euro Reparaturkosten übernimmt.

Doch der Ärger darüber verflog recht schnell. Stattdessen hatten die Brößnitzer Kameraden einen neuen Spitznamen. „Überall, wo wir hinkamen, hieß es: Ach, da kommen ja die Großwildjäger“, erzählt Pietsch lachend.

Ende November müssen die Brößnitzer Kameraden von ihrer legendären „Emu-Feuerwehr“ Abschied nehmen. Auch wenn ihr Barkas aus dem Baujahr 1989 zu den jüngeren B 1000 im Landkreis Meißen zählt, ist seine Zeit gekommen. Reparaturen häufen sich. Der DDR-Oldtimer mit seinem 50 PS-Wartburg-Motor und wenig Stauraum entspricht nicht dem heutigen Standard. Die hiesigen Kameraden erhalten stattdessen den Mannschaftstransportwagen (MTW) der Freiwilligen Feuerwehr Lampertswalde.

Auch Kreisbrandmeister Ingo Nestler hat den kuriosen Unfall mit dem Emu noch gut in Erinnerung. „Das hat schon für einige Schlagzeilen gesorgt“, sagt er und fügt lächelnd hinzu: „Der Emu ist sicherlich schon in der Bratpfanne gelandet. Der B 1000 hat es überlebt. Aber jetzt wird es auch Zeit für ihn zu gehen.“

Das sagt der Kreisbrandmeister nicht ohne Grund. Denn mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Wende stehen im Landkreis Meißen noch immer 24 DDR-Feuerwehren in den Gerätehäusern und müssen im Einsatzfall raus. Insgesamt gibt es im Landkreis 281 Löschfahrzeuge. „Mit neun Prozent DDR-Fahrzeugen stehen wir in Sachsen nicht schlecht da“, sagt Nestler. „Aber wir müssen noch eine Schippe drauflegen.“ Es sei wichtig, die DDR-Oldtimer in den nächsten zehn Jahren komplett abzuschaffen. Aber das hänge von der Finanzkraft der Kommunen ab. Eile sei dennoch geboten, „denn wir fangen schon jetzt an, Löschfahrzeuge zu ersetzen, die nach der Wende angeschafft wurden“, so Nestler.

Was mit der „Emu-Feuerwehr“ wird, ist derzeit nicht geklärt. Vielleicht interessiert sich ja das Landesfeuerwehrmuseum in Zeithain dafür. Aber dann bestimmt nur mit Beule. Pietschs Vorschlag: „Na, dann müssen wir eben wieder einen Emu dagegenlaufen lassen.“

