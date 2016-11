Empörung wegen gefällter Eiche In Niederkaina wurde ein mehr als hundert Jahre alter Baum umgesägt. Das hätte nicht sein müssen, sagen die Anwohner.

In Niederkaina wurde die Säge angesetzt. © dpa

An der Alten Dorfstraße in Niederkaina stand auf einem Wiesengrundstück eine 130-jährige Eiche. Jetzt wurde sie gefällt, zum Schrecken vieler Anwohner. Ortsvorsteher Norbert Haupt wird immer wieder darauf angesprochen. Und auch er ist der Meinung, dass der Baum gesund war und die Fällung unnötig. Das zeige letztlich die Maserung des Stumpfes. „Es ist traurig, was hier passiert ist“, sagt Haupt.

Die Bautzener Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft, die für die Straßenbäume zuständig ist, urteilt anders. „Seit mehreren Jahren wurde am Stammfuß der Eiche starker Pilzbefall mit dem Lackporling ’Ganoderma applanatum‘ beobachtet. Dieser Pilz verursacht eine Weißfäule und zersetzt die Wurzeln von innen heraus“, teilt BBB-Sprecherin Kerstin Träger mit. Prüfungen im Stammfußbereich hätten auf Schädigungen hingedeutet. Eine hundertprozentige Prüfung des Zustandes der Eiche war laut Träger nicht möglich. „Dazu müsste der Baum ausgegraben werden.“ Um die Verkehrssicherheit zu erhalten und Mensch und Material zu schützen, sei der Baum gefällt worden. Die BBB-Sprecherin wies darauf hin, dass es in den vergangenen Jahren wegen umgestürzter Bäume vermehrt Unfälle gegeben hatte. (SZ/ma)

