Empörung über Kulti-Mehrkosten Mehrere Gremien, die sich mit dem Umbau beschäftigen, sind nicht über die Budget-Probleme informiert worden.

Abbruch, Rohbau, Bühnentechnik – für eine ganze Reihe von Arbeiten im Dresdner Kulturpalast reicht das Geld nicht. „Leider hat sich der Umbau in den vergangenen drei Monaten anders entwickelt als von mir erwartet“, teilte Projektmanager Axel Walther von der städtischen Immobiliengesellschaft KID am Dienstag mit. Er spricht von zu geringen Mengenansätzen in der Planungsphase.

Rund 6,9 Millionen Euro fehlen nun. Weitere 3,1 Millionen Euro müssen für den Bau des Kulturkraftwerks aufgetrieben werden. Dort hätten baurechtliche Auflagen der Brandschutzprüfung und Denkmalpflege zu Mehrkosten geführt. Außerdem musste mehr Geld ausgegeben werden, um einen dreimonatigen Bauverzug aufzuholen, so die Stadtverwaltung. Sie will den Fehlbetrag mit Gewerbesteuermehreinnahmen ausgleichen.

Links zum Thema Kulturprojekte jetzt noch teurer

Grünen-Fraktionschefin Christiane Filius-Jehne zeigt sich überrascht von der Nachricht. Die von der Stadt eingesetzte Lenkungsgruppe für den Kulti-Umbau sei nicht informiert worden von den Budget-Problemen. Es sei zwar gesagt worden, dass der Risikorahmen aufgebraucht wurde und man sich bemühe, Mehrkosten zu vermeiden. „Es war aber nie die Rede von einer Summe in dieser Größenordnung“, sagt sie. Sie will jetzt von Finanzbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) wissen, welche Arbeiten genau mehr kosten als geplant.

zur Startseite