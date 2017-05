Empörung über gefällte Bäume Ein drei Meter hohes Gewächs wird abgeholzt – mitten in der Brutsaison. Anwohner sind wütend, doch die Behörden sehen kein Problem.

Eine Konifere fiel in Gröba Bauarbeiten zum Opfer. Anwohner sind deshalb sauer. © Sebastian Schultz

Der Ärger ist auch nach einer Woche noch nicht abgeflaut bei den Anwohnern des Wohnkomplexes an der Heinz-Steyer-Straße. „Wer so etwas als Privatmann macht, der kassiert gleich ’ne Geldstrafe“, schimpft einer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Was ihn so aufregt, ist eine vermeintlich kleine Maßnahme der Wohnungsgenossenschaft. Die ist gerade dabei, die Außenanlagen an der Heinz-Steyer-Straße 19 bis 27 umzugestalten. Im Zuge dessen hatte der Großvermieter am vergangenen Freitag eine etwa drei Meter hohe Konifere fällen lassen. Im Grunde genommen auch kein Problem, denn die Baumschutzsatzung der Stadt Riesa stellt Nadelbäume und Koniferen nicht unter Schutz. Knackpunkt ist in dem Fall aber nicht die Art der Fällung, sondern deren Zeitpunkt. Denn zurzeit brüten eben die Vögel – und das treibt einige Anwohner auf die Palme. „Ich bin sicher, dass dort mindestens ein Paar gebrütet hat“, sagt der Anwohner, der sich an die SZ gewendet hatte. Ein Altvogel sei auch nach der Fällung immer wieder zur Konifere geflogen.

Vermieter spricht von einem Irrtum

Das Kreisumweltamt verweist auf das Bundesnaturschutzgesetz. Das ist eindeutig: Vom 1. März bis 30. September sei es verboten, Bäume, Hecken und andere Gehölze außerhalb des Waldes abzuschneiden oder zu fällen. Erlaubt seien nur schonende Form- und Pflegeschnitte. Zwar könne das Kreisumweltamt eine Sondererlaubnis erteilen. Dann würden Mitarbeiter des Kreisumweltamtes die Pflanze begutachten und beurteilen, ob eine Beseitigung der Pflanzen Artenschutzbelange berührt oder nicht. Im Fall aus Gröba sei das Vorhaben aber gar nicht erst angezeigt worden, erklärt Pressesprecherin Kerstin Thöns. Auf Nachfrage der Behörde habe sich die Wohnungsgenossenschaft aber bereits erklärt. „Irrtümlich wurde davon ausgegangen, dass der Baum keiner Genehmigungserfordernis unterliegt, da Koniferen nicht von der Baumschutzsatzung der Stadt Riesa erfasst sind.“ Es handelt sich also nach Darstellung der Wohnungsgenossenschaft um ein Missverständnis – das in manchen Fällen durchaus teuer werden kann. Der Verstoß gegen das Verbot ist nach Angaben des Kreisumweltamtes eine Ordnungswidrigkeit, für die bis zu 10 000 Euro fällig werden. Noch teurer wird es, wenn geschützte Arten betroffen wären: Die Strafe fiele dann bis zu fünfmal so hoch aus. So konkret werde es aber selten, erklärt die Landratsamts-Sprecherin. Verfahren seien bisher kaum eingeleitet worden. „Vielmehr erfolgte hierzu die meist mündliche Erörterung mit Betroffenen.“ Das sei auch diesmal der Fall gewesen. Die Wohnungsgenossenschaft habe zugesichert, sich künftig an die Sperrzeiten zu halten. Ohnehin hätte das Kreisumweltamt wohl eine Erlaubnis zum Fällen erteilt, denn: „Koniferen entwickeln in der genannten Größe keine Höhlen, und Nester wurden nach vorheriger Prüfung durch die Wohnungsgenossenschaft Riesa nicht festgestellt.“

